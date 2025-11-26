Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Una de las cámaras que vigilarán el municipio. TA

El 'Gran Hermano' de un municipio de Alicante: 93 nuevas cámaras de seguridad vigilarán la ciudad las 24 horas

El proyecto, con un presupuesto de 878.000 €, integrará 190 dispositivos para reforzar la seguridad urbana

M.H.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:52

Dénia da un paso importante hacia la modernización de su seguridad pública con la instalación de un sistema avanzado de vigilancia. Con un presupuesto total de 878.000 €, el proyecto contempla la integración de 93 nuevos dispositivos que se sumarán a los 80 ya presentes en diversos edificios municipales.

Este sistema, que se desplegará en tres fases hasta 2027, contará con 190 cámaras en total, cubriendo cada rincón del espacio público y permitiendo un control integral de la ciudad, según ha confirmado el Ayuntamiento dienense.

Se instalará un videowall de seis pantallas en la jefatura de la Policía Local

El innovador sistema de cámaras no solo mejorará la seguridad viaria y la prevención de delitos, sino que también facilitará el análisis de datos en tiempo real. Para ello, se instalará un videowall de seis pantallas en la jefatura de la Policía Local, lo que permitirá a las autoridades seguir de cerca las imágenes captadas por las cámaras.

Este ambicioso proyecto cuenta con una subvención del 40% de los fondos europeos del Pla de Sostenibilidad Turística en Destino, destacando el compromiso de Dénia con la mejora de la seguridad y la calidad de vida de sus habitantes.

A medida que el sistema se extienda y se complete, la ciudad contará con una red de vigilancia puntera, transformando el municipio de la Marina Alta en un modelo de seguridad urbana en la Comunitat Valenciana.

