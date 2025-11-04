La Fundación Baleària impulsa junto a Godall los Premios de Poesía Adolfo Utor Acevedo El certamen, que celebra su 25 aniversario, mantiene abierta la recepción de originales hasta el 12 de diciembre

La Fundación Baleària y la Casa de Andalucía de Dénia han anunciado que las obras premiadas en la 25ª edición de los Premios de Poesía Adolfo Utor Acevedo serán publicadas por la reconocida editorial Godall. Este acuerdo supone un paso importante para consolidar el concurso como un referente de la poesía contemporánea en el ámbito cultural valenciano y nacional, al tiempo que rinde homenaje a Adolfo Utor Acevedo, fundador y primer presidente de la Casa de Andalucía de Dénia, cuya trayectoria estuvo marcada por su compromiso con la poesía y la creación artística.

Convocatoria abierta hasta el 12 de diciembre

El certamen, que celebra su 25 aniversario, mantiene abierta la recepción de originales hasta el 12 de diciembre de 2025 a las 23:59 horas. Podrán participar autores con obras originales e inéditas, escritas en castellano o en cualquier variedad de la lengua valenciana.

Las obras deberán enviarse en formato PDF a través de la plataforma Mundoarti, incluyendo en la portada el título y el pseudónimo del autor o autora. El premio tiene una dotación económica de 5.000 euros.

Un jurado de prestigio y una gala literaria en Dénia

El jurado del Premio de Poesía Adolfo Utor Acevedo 2025 estará compuesto por destacados nombres de la literatura contemporánea: Josep Piera, Marta Nadal y Enric Soria para la modalidad en valenciano, y Carlos Marzal, Raquel Lanseros y José Sarria para la modalidad en castellano.

El fallo del jurado se dará a conocer en una gala literaria en Dénia durante la semana del 24 de abril de 2026, coincidiendo con la fecha de nacimiento de Adolfo Utor Acevedo. Este evento se consolida como una cita cultural de referencia en el calendario anual de la ciudad.

