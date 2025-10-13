Finestrat elabora su primer mapa de activos locales para la salud El proyecto identifica los recursos del municipio que contribuyen al bienestar físico y mental de la población

Nicolás Van Looy Benidorm Lunes, 13 de octubre 2025, 16:35

El Ayuntamiento de Finestrat ha puesto en marcha el proyecto 'Finestrat, un activo para la salud', una innovadora iniciativa destinada a identificar y poner en valor los recursos locales que contribuyen al bienestar físico, mental y social de sus vecinos y vecinas.

El resultado final será un Mapa de Activos para la Salud, una herramienta práctica que permitirá conocer mejor la realidad del municipio y planificar futuras acciones destinadas a mejorar la accesibilidad y el aprovechamiento de estos recursos.

La concejala de Sanidad, Nati Algado, explicó que «un mapa de activos no es ni más ni menos que identificar todas aquellas herramientas que tenemos en Finestrat para ganar en salud».

Entre esos recursos se incluyen centros y establecimientos sanitarios, instalaciones deportivas, espacios naturales, asociaciones y entidades sociales, así como iniciativas comunitarias que fomentan la práctica de hábitos saludables y el bienestar emocional.

«Queremos que cualquier persona que viva o elija vivir en Finestrat pueda abrir este mapa y descubrir todos los recursos disponibles que le ayudan a mejorar su salud y calidad de vida», añadió Algado, subrayando la importancia de implicar a toda la ciudadanía en el proceso de elaboración.

Para confeccionar este mapa, el Ayuntamiento ha habilitado una consulta ciudadana, abierta a todas las personas que deseen participar. Se podrá realizar online, mediante un formulario disponible en la página web municipal, o de forma presencial este viernes 17 de octubre.

Las consultas presenciales tendrán lugar a las 9:00 horas en el carrer Fonteta, en el casco histórico, y a las 11:30 horas en la Plaça de l'Àmfora, en La Cala.

«Esta consulta es anónima y abierta a toda la población. Invitamos a los vecinos y vecinas a participar aportando su visión sobre los activos de salud de Finestrat y las necesidades que detectan», destacó la edil.

La información recogida se analizará posteriormente y se compartirá en una jornada técnica prevista para el 29 de octubre, en la que se presentarán las conclusiones y líneas de trabajo derivadas del proceso participativo.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Generalitat Valenciana, a través de una subvención de 2.264,21 euros otorgada por la Conselleria de Sanitat, dentro de su línea de apoyo a acciones de promoción de la salud comunitaria.

Según explicó Nati Algado, esta iniciativa «refuerza el compromiso de Finestrat con la salud y la participación ciudadana, alineándose con los objetivos del IV Plan de Salud de la Comunitat Valenciana, centrado en la creación de entornos saludables, la implicación social y la mejora de la calidad de vida de toda la población».

Con este proyecto, Finestrat da un paso más en su objetivo de convertirse en un referente en salud comunitaria, apostando por un modelo participativo y sostenible que promueva el bienestar integral.

«Queremos que la salud sea un eje transversal en todas las políticas municipales, desde el deporte y la educación hasta el urbanismo o la cultura. Este mapa es una herramienta que nos permitirá visualizar, potenciar y coordinar todos los recursos que ya tenemos», concluyó la concejala de Sanidad.

Temas

salud

Finestrat