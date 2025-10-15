Elda se convierte en epicentro de la cultura y tradiciones alemanas con la Oktoberfest La primera edición de esta fiesta de la cerveza se celebrará el sábado 25 de octubre en la Plaza Mayor

H.M. Elda Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:33 Comenta Compartir

La Plaza Mayor de Elda acogerá el sábado 25 de octubre la primera edición de la Oktoberfest, una celebración organizada por el Ayuntamiento de Elda, a través de la Concejalía de Comercio y Mercados, y de la Asociación de Hosteleros y Comerciantes de la Plaza de la Mayor y con la colaboración de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI).

La actividad, que tiene como objetivo dinamizar la actividad comercial en este emblemático espacio público de la ciudad, ha sido presentada esta mañana por la concejala del área, Silvia Ibáñez; la directora de la EOI, Bárbara Cuesta; y Diego Gueren, en representación de los comerciantes y hosteleros.

La edil ha destacado que la iniciativa se enmarca en la colaboración público-privada que desde hace tiempo mantienen con los comerciantes de la Plaza Mayor y que está funcionando «muy bien». «Desde aquí queremos trasladar a los comercios de otras zonas de la ciudad que nos hagan llegar sus propuestas para llevar a cabo acciones de esta tipo porque es un caso de éxito».

Por su parte, Diego Gueren ha destacado la «gran colaboración» que hay entre los comerciantes y el Consistorio. Las personas que se acerquen podrán disfrutar de puestos con comida típica alemana, entretenimiento, música, juegos infantiles, animación, pasacalles, etc.

Por último, Bárbara Cuesta ha afirmado que desde la Escuela de Idiomas participarán alumnos y alumnas para dar a conocer la cultura alemana y de países germanoparlantes, con bailes y canciones típicas de la Oktoberfest. «Animo a todas las personas que quieran conocer la cultura alemana y también la oferta de idiomas de la EOI que se acerquen a la Plaza Mayor para conocernos», .

Horario y actividades

La Oktoberfest comenzará a las 12:00 horas y se prolongará hasta las 21:30 horas. El inicio tendrá lugar desde la Plaza Castelar con un pasacalles que discurrirá por la calle Juan Carlos I hasta la Plaza Mayor, donde habrá animación con DJ y degustación de bebidas y platos típicos alemanes. Además, la Plaza Mayor estará decorada con banderines en la zona de los estalecimientos y se instalarán mesas y bancos de madera justo en el centro de la plaza.

Temas

Elda