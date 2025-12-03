Elda amplía las excavaciones en Santa Ana para evaluar los nuevos restos hallados en la calle San Francisco Los hallazgos, detectados durante la obra del colector, incluyen muros que podrían pertenecer al antiguo recinto fortificado

El Ayuntamiento de Elda ha decidido ampliar las excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo en las obras de reurbanización del entorno de la iglesia de Santa Ana para determinar el valor de los restos hallados en la calle San Francisco. La Concejalía de Espacio Público e Inversiones ha compartido esta mañana el plan de actuación con los técnicos de la Conselleria de Cultura durante una visita a la zona excavada.

Desde el inicio de las obras, se ha desarrollado una intervención arqueológica que ha permitido documentar elementos de gran interés en las calles La Iglesia y Los Giles, como las cimentaciones de las capillas del Cristo y de la Virgen o la tercera entrada del refugio de la Guerra Civil. Las prospecciones realizadas en la calle San Francisco ya motivaron una primera ampliación de la excavación, al aparecer restos que podrían pertenecer a la antigua cerca murada o al recinto fortificado que protegía la villa de Elda entre los siglos XVII y XIX.

El director de los trabajos arqueológicos, Gabriel Segura, ha propuesto una nueva ampliación tras localizar la base de varios muros paralelos que cruzan la calle San Francisco de forma perpendicular, desde la fachada lateral de la iglesia de Santa Ana hasta la de los Juzgados. Estos restos, descubiertos durante la apertura de la zanja del colector de aguas pluviales, han llevado a los expertos a plantear la hipótesis de que en este punto se ubicara la histórica Puerta del Sol o Puerta de San Francisco. Es por ello por lo que se ha planteado la continuidad de los trabajos.

El Ayuntamiento ha asegurado que, una vez se conozca el alcance de los hallazgos, se buscará la mejor solución técnica para poner en valor los vestigios y facilitar su incorporación al relato patrimonial, turístico e histórico de la ciudad.

El alcalde, Rubén Alfaro, y el edil de Patrimonio Histórico, Iñaki Pérez, se han reunido recientemente con representantes del colectivo Mosaico, junto al arqueólogo responsable de la intervención, Gabriel Segura, y el arqueólogo municipal, Juan Carlos Márquez. En el encuentro se han compartido las directrices de conservación y se han acordado vías de colaboración para el seguimiento de las excavaciones y de futuros proyectos vinculados a la recuperación del patrimonio eldense.

El Consistorio ha señalado que los trabajos arqueológicos seguirán siendo compatibles con el avance de la reurbanización del entorno de Santa Ana, tal y como se ha venido haciendo, con el fin de evitar retrasos en la finalización de las obras.