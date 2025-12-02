Elda celebra la Semana de los Derechos Humanos con una amplia programación Los actos culminarán el sábado 13 de diciembre con la feria en la que participarán las ONGD de la ciudad

P.S. Elda Martes, 2 de diciembre 2025, 15:36 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Elda, a través de la Concejalía de Solidaridad, organiza un año más la Semana de los Derechos Humanos, una cita que incluye una amplia programación de actividades que tendrán su colofón final el sábado 13 de diciembre con la celebración de la Feria de los Derechos Humanos en la que participarán las ONGD de la ciudad.

La concejala de Solidaridad, Anabel García, ha presentado un evento que «es imprescindible en el calendario municipal y un compromiso firme de esta Concejalía de Solidaridad con la sensibilización, la cooperación internacional y la defensa de la dignidad humana».

Durante la presentación de la programación, Anabel García ha estado acompañada por Juan Vera (Farfanías y ACAE), Pablo Vélez (ACCI) y Bedia y Rabab (Mujeres del Pueblo Saharaui).

Ampliar

La edil ha recordado que «un año más, atendiendo a las propuestas del Consejo Sectorial de Solidaridad, hemos preparado un programa diverso, participativo y profundamente enriquecedor para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, que celebramos cada 10 de diciembre».

Anabel García ha dado las gracias «a todas las organizaciones, colectivos y personas que hacen posible esta semana. Nuestro municipio cuenta con un tejido asociativo ejemplar, del que nos sentimos orgullosas y orgullosos, y cuya labor es esencial para que la solidaridad sea un valor real en nuestra ciudad».

Exposición con sello femenino

La programación arrancará el martes 9 de diciembre a las 19:00 horas en el Centro Cívico y Juvenil con la inauguración de la exposición 'Autorretratos con ojos de mujer: derecho a la igualdad', organizada por el Taller de Pintura de ACAE y acompañada por la actuación de la coral Allegro. Una muestra que reivindica la igualdad como pilar central de los derechos humanos.

Ampliar

El miércoles 10 de diciembre, por la mañana, centros educativos de la ciudad participarán en una lectura de manifiestos, promoviendo la reflexión sobre los derechos humanos entre el alumnado y fomentando la educación en valores desde edades tempranas. Ese mismo día, a partir de las 20:00 horas, se celebrará en el Teatro Castelar el encuentro cultural 'Derecho a la libertad. Castelar frente a las cadenas', organizado por la Asociación Farfanías, en colaboración con el Taller de Teatro de la Concejalía de Juventud y el Taller de Lectura Activa de ACAE.

Cine para la reflexión

El viernes 12 de diciembre, a partir de las 18:00 horas en la Fundación Paurides, Amnistía Internacional Elda-Petrer proyectará la película 'Tierra de sangre', un filme que invita a la reflexión sobre los derechos vulnerados en distintos lugares del mundo.

Por último, el sábado 13 de diciembre a partir de las 10:00 horas, la Plaza Sagasta acogerá la tradicional Feria Solidaria, una jornada con stands solidarios en los que numerosas ONGD locales mostrarán su trabajo en el ámbito de la cooperación internacional.

Anabel García ha explicado que «tendremos además: desayuno solidario, lecturas de manifiestos, música ambiental y actividades infantiles. En definitiva, una mañana festiva, abierta a toda la ciudadanía, que nos permite conocer de cerca la labor solidaria de nuestras entidades».

Las ONGD participantes son: ACCI, Amnistía Internacional, Anawin, Cáritas Interparroquial, Consignas Solidarias, Cruz Roja, FAVE, Karit, Manos Unidas, Oasis y Proclade. Además se han sumado Mujeres del Pueblo Saharaui, Asociación Farfanías–Taller de Lectura y Pintura de ACAE.