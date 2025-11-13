Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Auditorio de La Lonja de Orihuela. AO

Dulces gigantes y un laboratorio: el 'scape room' en el que se transforma este municipio de Alicante

Uno de los edificios públicos se convierte en una 'fábrica de chocolate' con personajes en vivo y «misterios por resolver»

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:03

La capital del sur de Alicante abrirá una 'fábrica de chocolate' durante varios fines de semana. Se trata de un 'scape room' que han organizado para dotar al municipio de «un universo de fantasía» repleto de «misterios por resolver» y personajes en vivo.

El edificio a transformar es la Lonja de Orihuela, cuyos espacios se convertirán en tres escenas distintas dentro de este 'scape room' organizado por la Concejalía de Juventud del municipio durante los días 22 de noviembre, 13, 20 y 27 de diciembre.

Cartel de la actividad. AO

La primera de las salas de este 'scape room' es un jardín repleto de caramelos y dulces gigantes que esconden los primeros acertijos visuales. La siguiente es un laboratorio-cocina donde entre tubos, probetas y cofres se pondrán a prueba el ingenio y la observación.

El remate de este 'scape room' de la 'fábrica de chocolate' vendrá con la tercera sala, una oficina de prototipos donde se deberán descifrar códigos ocultos y resolver misterios escondidos entre objetos y cuadros.

Cada partida tendrá una duración de 50 minutos, lo que permitirá la participación de numerosos grupos en cada una de las jornadas, que cuentan con ocho pases diarios de 10 a 14 horas, y de 16 a 20 horas.

