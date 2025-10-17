Un mercadillo de Alicante se transformará en un 'escape room' con premios La actividad forma parte de una jornada de dinamización comercial el próximo 25 de octubre

Un 'escape room' al aire libre donde los concursantes tendrán que recorrer los puestos de un mercadillo, resolviendo enigmas relacionados con Alicante para ganar premios. Y, todo, en el casco urbano de Alicante. Esta actividad formará parte de la jornada de dinamización 'Benalúa Fest', que se celebrará el próximo sábado 25 de octubre en la plaza Navarro Rodrigo.

Esta iniciativa que llega a su quinta edición se inicia con una actividad a las 10 horas conjunta con el mercadillo, y continúa desde las 18 a 22 horas en la plaza para dar visibilizar al comercio local y acercarlo a la ciudad como centro de la economía del barrio fomentando la participación vecinal.

El 'Escape Market. Encuentra el tesoro', actividad conjunta con el Mercadillo de Benalúa, comenzará a primera hora de la mañana. Los jugadores podrán participar en dos turnos a las 10 y 12 horas, y durante una hora tendrán que resolver acertijos, invitando a recorrer los rincones, resolver enigmas y redescubrir el alma del barrio. Comercios emblemáticos y puestos del mercadillo se convierten en escenario del juego, donde cada pista es un homenaje a lo que somos: cercanía, sabor, cultura y alegría.

El programa de la tarde se iniciará sobre las 18 horas con una exhibición de kárate a cargo de la Academia Fujioka, de Benalúa, y posteriormente el sorteo de los regalos. A las 19:30 horas llegará uno de los momentos más esperados con el concierto de grupo Trivox y su repertorio de pop lírico y versiones de temas populares con el estilo de Il Divo. Seguirá un nuevo sorteo de más regalos y se cierra el festival con la actuación del DJ Pedacito Mix y un revival de los 80 y 90. Música, regalos y diversión para toda la familia, conducido por el showman Miguel Noguera.

La concejala de Comercio, Lidia López, ha presentado este viernes el cartel agradeciendo «la implicación de todos comerciantes, vecinos y del mercadillo en un evento que les une, fortalece y juega un papel fundamental para crear identidad en este barrio alicantino con mucha historia y creado para dinamizarlo, revitalizarlo, así como para dar mayor presencia al comercio de proximidad tan importante en nuestra ciudad a través de esta jornada subvencionada por el Ayuntamiento».

El presidente de la asociación de Comerciantes, Roque Pérez, ha señalado que «con el Benalúa Fest queremos poner en el foco al barrio, esto es como un centro comercial al aire libre y abierto tenemos de todo y los comercios están aquí para ayudar a los vecinos, en esta edición hemos preparado muchas actividades culturales y lúdicas que se van a poder compartir en familia, con amigos de forma divertida y con un programa de primer nivel».

Temas

Comercio

Benalúa