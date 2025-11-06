La Diputación de Alicante invierte 1,8 millones de euros en obras de Ibi y Benilloba La mejora de las redes de saneamiento o la reforma de las piscinas municipales, entre los proyectos subvencionados

El Plan Planifica 2024-2027 de la Diputación de Alicante movilizará 1,8 millones de euros para impulsar distintas obras en los municipios de Ibi y Benilloba, tal y como ha resaltado el diputado de Infraestructuras, Antonio Bernabeu, en su reciente visita a estas dos localidades para conocer algunos de los proyectos financiados por la institución provincial.

Tras mantener sendos encuentros con los respectivos alcaldes, Bernabeu ha puesto en valor «la importante inversión que promueve la Diputación de Alicante para impulsar infraestructuras que contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus vecinos» y ha recordado, en este sentido, que el nuevo Planifica contempla en su conjunto más de 91 millones de euros para las 141 localidades y tres entidades menores de la provincia y la ejecución de cerca de 300 obras.

El diputado de Infraestructuras visitó en primer lugar el municipio de Ibi donde se reunió con su alcalde, Sergio Carrasco, y otros miembros de la corporación local y recorrió algunas de las obras financiadas por la Diputación que actualmente se encuentran en ejecución como el acondicionamiento y mejora de instalaciones en el deportivo municipal.

Este proyecto cuenta con un presupuesto que supera los 585.000 euros, financiado al 63% por la institución provincial, e incluye la construcción de la cubierta de la pista polideportiva y el acondicionamiento del balneario existente, actualmente en desuso.

Durante su estancia en Ibi, el diputado y el alcalde también han podido hablar sobre los tres proyectos solicitados por el consistorio en el nuevo Planifica, con un montante total de 1.346.000 euros. El control de puntos de desbordamiento del sistema de saneamiento procedente del núcleo urbano en episodios de lluvia; la ampliación del colector de saneamiento en la calle Reyes Católicos, que actualmente está ya ejecutando el Ayuntamiento por vía de urgencia; y la red de saneamiento y pluviales en el ámbito de la Avenida Azorín desde calle Tibi y Avenida Juan Carlos I hasta calle Jovellanos.

Por otra parte, el diputado también ha tenido hoy la oportunidad de reunirse junto al alcalde con la Asociación de Familiares de Alzheimer AFAIBI para conocer las necesidades y demandas de este colectivo y estudiar posibles vías de colaboración de la Diputación de Alicante.

Bernabeu se ha desplazado también en las últimas horas hasta Benilloba para reunirse con su alcalde, José Ramón Martí, con el fin de analizar los proyectos incluidos en el Planifica 2024-2027: la reforma de las piscinas municipales e instalaciones anexas, con un presupuesto de 410.500 euros y pendiente de licitar, y el refuerzo del talud en la red de pluviales al Rio Frainos, con 81.200 euros.

Estas obras se sumarán a otras actuaciones sufragadas por la institución provincial en la localidad como la creación de un parque público en la calle Virgen de los Dolores (312.000 euros); la rehabilitación de la Les Casetes dels Mestres y mejora de las instalaciones eléctricas (268.000 euros), la mejora de accesos y aparcamiento del polideportivo (46.000 euros), la construcción de nuevos nichos en el cementerio (48.000 euros) o la renovación de juegos infantiles en los parques municipales (48.000 euros).

Tras su recorrido por ambos municipios, Antonio Bernabeu ha destacado «la importancia de la colaboración entre administraciones para entre todos ofrecer mejores servicios e instalaciones a los ciudadanos que son, al fin y al cabo, los beneficiarios finales de la acción política».