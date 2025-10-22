La Diputación estudiará nuevas actuaciones para ampliar la disponibilidad y potabilidad del agua en Relleu Una nueva planta potabilizadora para el pozo del Maset del Vicari y un depósito de mayor capacidad para el almacenamiento de agua, entre los proyectos planteados

La vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, se ha desplazado hoy a Relleu para conocer de primera mano los problemas de abastecimiento y turbidez que presenta la red de agua potable del municipio y estudiar, junto al Ayuntamiento, las mejores actuaciones para solucionar estas deficiencias.

Acompañada por el alcalde, Lino Pascual, y tras reunirse con otros miembros del equipo de gobierno local en el Ayuntamiento, la responsable provincial ha visitado las distintas instalaciones hidráulicas de Relleu, como la potabilizadora de agua, el depósito municipal y el pozo Maset del Vicari, para evaluar su estado y las necesidades más urgentes para su ampliación y mejora.

En este sentido, el alcalde ha planteado la necesidad de construir una planta potabilizadora para el pozo de Maset del Vicari con el fin de acabar con los problemas de turbidez y presencia de hierro. Al respecto, el primer edil ha explicado que tras el terremoto registrado en la localidad en 2020 los niveles de hierro en el agua se han incrementado enrojeciéndola.

Esta nueva potabilizadora complementaría a la planta potabilizadora con la que ya cuenta el municipio gracias a una subvención de la Diputación de 767.000 euros del año 2023.

Asimismo, otras de las acciones planteadas es ampliar la capacidad de almacenamiento de agua con la construcción de un nuevo depósito, de unos 1.500 metros cúbicos, a una cota mayor del actual, que es solo de 500 m3, para garantizar el abastecimiento, que se ve amenazado en verano por el aumento de la población.

«Vamos a estudiar todos estos proyectos para ver su viabilidad», ha explicado Ana Serna, quien ha apuntado que «la Diputación de Alicante siempre está al lado de los ayuntamientos pequeños, en este caso del de Relleu para impulsar aquellas obras que contribuyan a solucionar los problemas que en materia hídrica tiene el municipio».