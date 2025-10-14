La Diputación de Alicante edita una guía para la aplicación del nuevo reglamento de Extranjería Elche acoge una jornada coloquio para dar a conocer la publicación, en la que ha colaborado el Observatorio Provincial de Inmigración

La Diputación de Alicante ha editado una guía práctica para la aplicación del nuevo reglamento de Extranjería. El diputado de Residentes Internacionales, Juan de Dios Navarro, ha inaugurado en Elche este martes una jornada coloquio para dar a conocer la guía. «Más del 21 % de la población de la provincia son ciudadanos internacionales para los que es importante tener conocimiento tanto del idioma, como de las cuestiones legales, jurídicas o laborales que les atañen para facilitar su integración», ha apuntado Navarro.

Ampliar El diputado de Residentes Internacionales, Juan de Dios Navarro (izquierda) durante la presentación de la guía. TA

Según recuerdan desde la Diputación, el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que entró en vigor el pasado 20 de mayo, introduce un marco normativo integral sobre la gestión migratoria, reorganizando y ampliando disposiciones esenciales para adaptarlas a las realidades contemporáneas. Así, regula las condiciones y procedimientos para que las personas extranjeras puedan residir, trabajar y regularizar su situación en España.

Guía con enfoque práctico

Con un enfoque práctico y en colaboración con el Observatorio Provincial de Inmigración, el Área de Residentes Internacionales de la institución ha elaborado un manual «que facilitará la aplicación del nuevo contenido del Reglamento, actualizado para que la normativa sea más acorde con la realidad actual, adaptándose a los cambios sociales, económicos y demográficos de los últimos años», ha señalado Navarro.

La guía recoge las principales novedades y modificaciones para ofrecer una herramienta práctica tanto a este colectivo, como a profesionales o técnicos municipales, entre otros sectores de la provincia. En la elaboración de esta publicación han colaborado profesionales de reconocido prestigio como Alfonso Ortega, Juan Manuel Masanet o Lerdys Saray Heredia, profesores de Derecho Internacional Privado de la Universidad Miguel Hernández.