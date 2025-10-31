Costa Blanca exhibe la oferta de sus municipios en la Fira de Tots Sants de Cocentaina Más de medio millar de personas visitan cada año sus más de 142.000 metros cuadrados de superficie expositiva

El diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, y el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, han visitado este viernes el estand del organismo turístico de la Diputación

El Patronato Provincial de Turismo participa un año más en la 'Fira de Tots Sants' de Cocentaina con un expositor propio y con estands modulares contiguos para distintos municipios –Alcoi, Petrer, Xixona y la Asociación de la Ruta del Vino- con el fin de promocionar los productos 'Made in Costa Blanca', enfocados especialmente a la gastronomía, los vinos, la cultura, las tradiciones y la industria de las localidades alicantinas.

El objetivo de esta edición es consolidar al sector turístico provincial, reforzando de una manera clara la apuesta por el interior de la provincia. Además, aprovechando el gran escaparate que supone este certamen, se difunde también la oferta cultural, festiva y gastronómica alicantina.

Este certamen, declarado de Interés Turístico Internacional y Bien de Interés Cultural Inmaterial, alcanza su 679 edición para mostrar en sus diferentes estands la artesanía tradicional, el comercio local y las tradiciones del territorio e incentivar el consumo de artículos de proximidad y elaboración propia. El diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, y el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, han visitado este viernes el estand del organismo turístico de la Diputación para ultimar los detalles de los expositores provinciales.

La feria, que se remonta al año 1346, «es una de las citas artesanales más importantes de cuantas se celebran en nuestra provincia y en la Comunitat Valenciana, un referente turístico que es polo de atracción tanto de visitantes como de nuestros sectores y un gran escaparate para ofrecer los mejores productos de nuestra tierra», ha asegurado el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo.

La Fira de Tots Sants, con siglos de historia, combina lo mejor de la tradición de la provincia, con nuevas propuestas vinculadas a la innovación, la sostenibilidad, y la proyección internacional. Sus más de 142.000 metros cuadrados de superficie expositiva acogen a cerca de un millar de expositores de sectores tan diversos como la automoción, la maquinaria agrícola, la artesanía local o el turismo.

