Todo lo que tienes que saber de la Fira de Tots Sants de Cocentaina 2025: aparcamiento, horarios y actos El evento arranca este jueves con 142.000 m2 de superficie y 800 expositores, además de una amplia oferta gastronómica y musical

Acto teatral celebrado frente al Palau Comtal, en una pasada edición de la Fira.

Pau Sellés Alicante Jueves, 30 de octubre 2025, 18:10

La Fira de Tots Sants de Cocentaina abre una nueva edición marcada por la innovación, la gastronomía y la música. Desde este jueves hasta el domingo 2 de noviembre, la capital del Comtat celebra la 679ª edición de este evento histórico, declarado de Interés Turístico Internacional, que reunirá a miles de visitantes y más de 800 expositores en un recinto que alcanza los 142.000 metros cuadrados.

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 31 de octubre a las 11 horas en el Palau Comtal, en un acto presidido por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marian Cano, junto a autoridades locales y autonómicas.

Un evento con casi siete siglos de historia

La Fira de Cocentaina se remonta a 1346, cuando el rey Pedro IV el Ceremonioso otorgó el privilegio que permitió su creación. Cada año, el evento renueva este legado con la tradicional lectura del Privilegio de Fira, que en 2025 correrá a cargo de José Antonio Terol, presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer (AFAMA).

Tras la lectura, se realizará el corte de cinta inaugural con la presencia de la ministra Morant, el alcalde Rubén Muñoz y la concejala de Fira Marcela Richart.

En esta edición, la Fira crece tanto en espacio como en diversidad de oferta. Los más de 800 expositores ocuparán un área expositiva de 142.000 m², con presencia destacada de marcas punteras como Tesla y la incorporación de tractores eléctricos y empresas de innovación medioambiental centradas en la gestión sostenible de los recursos.

El sector de automoción vive su mejor momento en una década, con un espacio ampliado y nuevas firmas. Además, el sector agroalimentario y artesanal refuerza su presencia con productos de proximidad de municipios como Agres, Banyeres, Bocairent o Muro.

Cuatro días de actividades, cultura y tradición

Cómo aparcar: zonas libres y aparcamiento con reserva

Este año, Cocentaina dispone de nueve zonas de aparcamiento libre distribuidas por todo el municipio y, además, cuatro zonas de aparcamiento con reserva, donde puedes asegurar tu plaza por solo 5 € y pagar cómodamente con tarjeta de crédito a través de la web oficial. La reserva de plaza se puede hacer a través de la web www.parkings.firadecocentaina.org

Las zonas de aparcamiento con reserva son: L'Orxa 4.4

Riera

Polideportivo

Pujada Sant Cristòfol (Cementerio)

Fira i Festa: conciertos gratuitos en el Altet

El parking del Centre Comercial El Altet se transformará durante la Fira en el epicentro de la música joven con el ciclo Fira i Festa, que ofrecerá dos noches de conciertos gratuitos.

La jornada del viernes estará dedicada a la música en valenciano, con Pep de la Tona (proyecto de Josep Nadal, ex La Gossa Sorda), Cactus y Cate DJ.

El sábado habrá noche temática Don Dale, con Pascal Renolt, Alvama Ice y los Don Dale DJs, en un homenaje al reggaetón clásico con temas de Daddy Yankee, Don Omar o Tego Calderón.

Sol a Sol: gastronomía y música en la plaza Mossén Raduan

El ciclo Sol a Sol combinará gastronomía y música en directo en la zona de degustación de la plaza Mossén Raduan, con tributos a Estopa y The Beatles y actuaciones de grupos locales como Perversió, Músics de Carrer, Mimi i els Trileros, Fardatxo o Zenith.

El sábado será turno para el tributo a Estopa con Destrangis, mientras que el domingo harán los propio The Blisters con el tributo a The Beatles. Las actuaciones se sucederán desde el mediodía hasta la noche, acompañadas de sesiones de DJs residentes y ambiente festivo.

Gastronomía de proximidad: showcookings y sabores del territorio

El espacio gastronómico El Camet (Plaza Anselmo Martí) acogerá tres jornadas dedicadas a los sabores artesanos y a la cocina de proximidad, con el chef Rubén Fenollar como figura destacada. El viernes habrá showcookings con quesos y embutidos locales, El mundo del café o El turrón, culminando con una demostración sobre cocina de aprovechamiento y recetas sostenibles.

El sábado, Rumanía será el país invitado, con la colaboración de Casa Mediterráneo. Habrá showcookings de arroces, repostería contestana a cargo de Leyre Vaello, y una demostración conjunta de Rubén Fenollar y Dani García Peinado «el Chef del AOVE», bajo el título El AOVE y el Bocuse d'Or.

El domingo la jornada estará centrada en los sabores artesanos con demostraciones sobre embutidos, pastelería local y oficios tradicionales. La gran paella de clausura elaborada con producto local pondrá fin a tres días dedicados al gusto y la creatividad.