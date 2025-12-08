Las cinco noticias más destacadas de este lunes 8 de diciembre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco informaciones que han marcado la actualidad del día

Todo Alicante Alicante Lunes, 8 de diciembre 2025

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de este lunes 8 de diciembre.

1 Registros en Alicante ayudan a desarticular una red criminal con 25 detenidos y bienes embargados por valor de 6 millones de euros

Dos años de investigación han permitido desmantelar a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico. Se trata de la operación «Erytheia-Dolmen», llevada a cabo conjuntamente por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, y que ha tenido Alicante entre sus epicentros. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Diez proyectos para el Alicante de 2026

El equipo de Gobierno ha presentado este miércoles 3 de diciembre el proyecto de Presupuestos Municipales para 2026, unas cuentas que se encuentran todavía en negociación y que podrían experimentar modificaciones a petición de la oposición. Aun así, el documento ya dibuja el Alicante que se ha empezado a construir y que se consolidará durante un año clave previo a las elecciones de 2027. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Los nuevos radares de Alicante registran 55 infracciones de tráfico diarias

Los nuevos radares instalados en las principales arterias de entrada y salida de la ciudad están registrando una media de 55 incumplimientos diarios. Según apuntan desde el Ayuntamiento de Alicante, la cifra es inferior a los 134 alcanzados durante el periodo de prueba previo a su puesta en servicio. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Piden 60 años de cárcel para un hombre por violar en cuatro ocasiones a la hija de unos amigos en Alicante

La Fiscalía solicita 60 años de prisión por cuatro delitos de agresión sexual a menor de edad para un hombre al que acusa de forzar sexualmente a una niña, de 13 años en el momento de los hechos, con cuya familia tenía una relación de confianza y amistad. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 La localidad alicantina que reina en Navidad

Si hay un municipio en España que es sinónimo de Navidad es Xixona. La cuna del turrón ha cerrado su Feria de Navidad 2025 batiendo todos sus registros con más de 150.000 visitantes y un despliegue de expositores sin precedentes, confirmando el crecimiento de un evento que trasciende la compra de turrón para convertirse en un gran escaparate cultural, gastronómico y turístico de la localidad alicantina. Clica aquí para leer la noticia completa.

