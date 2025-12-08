Piden 60 años de cárcel para un hombre por violar en cuatro ocasiones a la hija de unos amigos en Alicante El procesado advirtió varias veces a la menor que si contaba lo sucedido le podía ocurrir «algo malo», según el relato de la Fiscalía

Alejandro Hernández Alicante Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:00 | Actualizado 18:09h.

La Fiscalía solicita 60 años de prisión por cuatro delitos de agresión sexual a menor de edad para un hombre al que acusa de forzar sexualmente a una niña, de 13 años en el momento de los hechos, con cuya familia tenía una relación de confianza y amistad.

El primero de los abusos ocurrió en julio de 2018, cuando el encausado habría alquilado una moto acuática en el puerto de Altea para adentrarse en el mar con la menor. El Ministerio Fiscal relata que, cuando se encontraban alejados de la costa, el procesado forzó sexualmente a la niña.

Los abusos se repitieron en tres ocasiones más en la vivienda de la víctima, en un municipio de la comarca de la Marina Baixa, o en el coche del procesado. El Ministerio Público añade que el encausado advirtió varias veces a la menor que si contaba lo sucedido le podía ocurrir «algo malo».

La vista oral que dilucidará si el encausado es culpable de los cuatros delitos de agresión sexual a menor se celebrará el próximo miércoles, 10 de diciembre, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante a las 10 horas.

Otra agresión sexual

El mismo día pero en la Sección Primera, un hombre se enfrenta a diez años de prisión po agredir sexualmente a la que era su pareja sentimental, con la que mantenía una relación que había comenzado tres meses antes.

Los hechos ocurrieron el 31 de julio en el domicilio del procesado, en San Vicente del Raspeig, cuando el hombre propuso mantener relaciones sexuales con la víctima, a lo que ésta se negó. Pese a ello, la Fiscalía mantiene que el procesado la cogió con fuerza del cuello, la inmovilizó y la forzó sexualmente.