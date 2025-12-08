Registros en Alicante ayudan a desarticular una red criminal con 25 detenidos y bienes embargados por valor de 6 millones de euros La banda estaba dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

Pau Sellés Alicante Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:03 | Actualizado 12:09h.

Dos años de investigación han permitido desmantelar a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico. Se trata de la operación «Erytheia-Dolmen», llevada a cabo conjuntamente por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, y que ha tenido Alicante entre sus epicentros.

Hasta una treintena de registros en propiedades se han llevado a cabo en el marco de la operación, algunos de ellos en la provincia alicantina, y el resto en Almería, Málaga y Granada. Todo ello ha permitido embargar judicialmente inmuebles valorados en 6.110.000 euros, casi un centenar de vehículos, cerca de un centenar de cuentas bancarias, seis sociedades mercantiles, más de una tonelada de hachís o 20 kilos de cocaína, entre numerosas armas, joyas, décimos de lotería de Navidad o casi 100.000 euros en efectivo.

La operación dio un paso decisivo el pasado septiembre, cuando se neutralizó la entrada de un alijo de más de una tonelada de hachís en una playa del término municipal de Adra (Almería). En esa ocasión se detuvo a cuatro componentes de la organización, de los cuales tres entraron en prisión.

Armamento bélico

Un subfusil de guerra, nueve armas cortas, dos armas largas, una pistola táser o un chaleco antibalas es el armamento encontrado en los 30 registros realizados esta semana. En ellos se ha encontrado además casi 100.000 euros en efectivos, numerosos relojes y joyas o 150 décimos de lotería de Navidad entre máquinas para contar dinero y documentación relacionada con operativas de blanqueo de dinero. Además, se ha incautado droga impidiendo su distribución: 20 kilos de cocaína, 35 kilos de hachís o 13 kilos de marihuana.

Tres explotaciones agrícolas, dos fincas de recreo, una nave industrial, una villa de lujo, cinco locales comerciales, dos viviendas dúplex o 12 fincas urbanas y agrícolas son los inmuebles embargados que acumulaban un valor patrimonial superior a los 6,1 millones de euros. Durante estas actuaciones también han sido intervenidos cerca de un centenar de vehículos y embarcaciones por valor de un millón de euros o seis sociedades mercantiles del sector agrícola, hostelero y comercial. Además, se han bloqueado por orden judicial casi 100 cuentas bancarias de hasta 13 entidades distintas.

Todos los detenidos y efectos intervenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. Se les atribuyen delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. No se descartan nuevas detenciones.

Más de 150 efectivos de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera han participado en este operativo. Unidades de la Guardia Civil como Policía Judicial, Grupo de Acción Rápida, Grupo de Reserva y Seguridad, perros detectores del Servicio Cinológico o helicópteros de ambas administraciones.