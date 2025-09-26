Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El Pleno de El Campello respalda ampliar la suspensión de licencias para viviendas turísticas. A.C.

El Campello prorroga otro año la suspensión de licencias para viviendas turísticas

El Pleno acuerda evaluar el impacto de esta actividad y redactar una ordenanza específica

Ismael Martinez

Campello

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:05

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de El Campello aprobó durante este pasado 25 de septiembre, a propuesta del grupo EU-Unides Podem, prorrogar durante un año más la suspensión de licencias urbanísticas para Viviendas de Uso Turístico (VUT) en las mismas condiciones que se acordaron en septiembre de 2024.

La moción contó con el respaldo de PSPV-PSOE, Compromís, Per El Campello y los ediles no adscritos. Vox optó por la abstención, mientras que el Partido Popular votó en contra.

El acuerdo incluye solicitar a la Conselleria de Turismo el registro completo de las VUT existentes en el municipio, así como encargar a los técnicos municipales un estudio sobre el impacto social, económico y medioambiental de esta actividad. Además, se prevé la redacción de una ordenanza específica que regule las condiciones de implantación y funcionamiento de estas viviendas, integrándolas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Además, del acuerdo alcanzado se dará traslado al Consell de la Generalitat Valenciana, a la Agencia Valenciana de Turismo y a las asociaciones vecinales y sectoriales del municipio.

