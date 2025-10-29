Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágenes de voluntarios de Alicante Gastronómica Solidaria durante la dana que arrasó Valencia. AGS

Alicante Gastronómica Solidaria: la solidaridad se convirtió en esperanza

De los fogones surgió una red de colaboración que demostró el poder de la empatía colectiva

R. T. A.

R. T. A.

Alicante

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:20

Comenta

Alicante Gastronómica Solidaria nació en uno de los momentos más difíciles que se ha vivido como sociedad: la crisis de la covid-19. Surgió con un propósito claro, ofrecer asistencia alimentaria a las personas más vulnerables, y lo hizo desde la cocina, con el esfuerzo, el tiempo y el corazón de cientos de voluntarios, los #HéroesConDelantal, y con el apoyo más generoso de las #EmpresasConAlma que se sumaron desde el primer día.

Desde entonces, se ha puesto la gastronomía al servicio de la sociedad como herramienta de ayuda y esperanza en los momentos más duros. Así, a lo largo de estos años, Alicante Gastronómica Solidaria ha desempeñado un papel esencial en la respuesta humanitaria y social ante distintas emergencias, como la que provocó la dana de Valencia.

En aquel primer día de incertidumbre, se encendieron los #FogonesSolidarios de nuestras #CocinasConCorazón para llevar platos calientes a las personas más afectadas en nuestra provincia hermana. Y en apenas unos días, se creó una auténtica marea solidaria por la dana , una cadena de colaboración que unió a voluntarios, cocineros y empresas bajo un mismo propósito: llevar alimento y esperanza.

Gracias a esa ola de solidaridad, se pudo repartir miles de menús solidarios en 16 municipios afectados, volcándonos en la zona cero para atender a los colectivos más vulnerables y a las familias que lo habían perdido todo. Durante casi tres meses estuvieron en primera línea, cocinando y entregando más de 300.000 menús calientes, acompañados de fruta, agua, frutos secos, dulces y productos de higiene y limpieza. Cada entrega era un gesto de solidaridad que llegaba directamente a los hogares, de mano a mano, de quienes más lo necesitaban.

Esta labor solo fue posible gracias a la implicación de 200 cocineros llegados de toda España, más de 200 donaciones de empresas colaboradoras y 500 voluntarios diarios, un despliegue humano sin precedentes.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La dana recordó que la sociedad es más fuerte cuando actúa unida. Que la gastronomía no solo alimenta, sino que también cura, une y da esperanza. Que, en los momentos más difíciles, la solidaridad es el ingrediente que nos permite seguir adelante.

Porque cuando las cocinas se encienden con el corazón, la comida se convierte en algo más que alimento: se convierte en esperanza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vito Quiles llega a la Universidad de Alicante en medio de cánticos e insultos en una Facultad dividida
  2. 2 La visita de Vito Quiles a la Universidad de Alicante desata un pulso entre ultras y pancatalanistas
  3. 3 Conmoción en las Hogueras de Alicante por la pérdida de Loli Cuenca, presidenta de Francisco Albert
  4. 4 Se acabó el tardeo en el Mercadito de Fogueres al aplicar el mismo horario que racós y barracas
  5. 5 Ryanair lanza descuentos con motivo de Halloween para viajar desde el aeropuerto de Alicante-Elche a partir de 15 euros
  6. 6 Alicante busca nuevo sitio para los fuegos de Hogueras tras descartar la playa del Cocó
  7. 7 Fallece a los 50 años Lola Cuenca, la trabajadora del Hércules que nunca perdió su sonrisa
  8. 8 Las cinco noticias más destacadas de este martes 28 de octubre en Alicante
  9. 9 La denegación de fondos europeos tumba el primer proyecto en Alicante
  10. 10 El Tram de Alicante celebra Halloween con un servicio especial nocturno: líneas y horarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Alicante Gastronómica Solidaria: la solidaridad se convirtió en esperanza

Alicante Gastronómica Solidaria: la solidaridad se convirtió en esperanza