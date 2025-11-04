Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Una de las maniobras militares llevadas a cabo en Alicante. MOE

Alicante se consolida como el campo de pruebas de la élite militar española

Más de medio millar de efectivos de tierra, aire y mar han participado en el ejercicio 'Empecinado 25', liderado por el Mando de Operaciones Especiales desde Rabasa

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:13

Durante casi dos semanas, Alicante y su entorno han sido el escenario de un despliegue militar inédito en España. Más de 580 militares han participado en el Ejercicio 'Empecinado 25', la maniobra más importante del Mando de Operaciones Especiales (MOE), con base en Rabasa, que este año ha extendido sus operaciones a las provincias de Valencia, Murcia y Albacete.

El 'Empecinado' -nombre histórico que homenajea al guerrillero castellano Juan Martín Díez- es un ejercicio anual en el que se ponen a prueba las capacidades reales de las fuerzas especiales españolas en entornos complejos y cambiantes. La edición de 2025 ha tenido un marcado carácter interejércitos y multinacional, reproduciendo escenarios de combate híbrido y operaciones combinadas en zonas rurales y urbanas.

El Grupo de Operaciones Especiales (GOE) IV ha liderado el ejercicio, con apoyo del Grupo de Cuartel General y la Unidad Logística del MOE, además de efectivos de Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, la Brigada Paracaidista VI, el Regimiento de Guerra Electrónica 31, el Mando de Tropas de Montaña y la Unidad Enemigo del CENAD San Gregorio, utilizada para simular fuerzas hostiles.

También han intervenido unidades del Ejército del Aire y del Espacio -entre ellas las alas 23, 35 y 48, la Escuadra de Zapadores Paracaidista y el Centro de Inteligencia y Targeting Aeroespacial-, así como un equipo de la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) de la Armada.

Tropas chilenas

A ellos se ha sumado, por primera vez, un equipo de Operaciones Especiales del Ejército de Chile, cuya participación forma parte del programa bilateral de cooperación militar entre ambos países.

La presencia de las tropas chilenas ha sido especialmente valorada, ya que su integración ha permitido estrechar la cooperación entre ambos países y compartir técnicas de inserción, reconocimiento y combate en ambientes hostiles.

Una de las prácticas de los 'boinas verdes' llevadas a cabo en Alicante. MOE

El objetivo es coordinar unidades de élite de los tres ejércitos españoles y de aliados extranjeros en un entorno de crisis internacional simulada, con misiones de infiltración, rescate, reconocimiento, sabotaje, obtención de inteligencia y apoyo aéreo de precisión.

El ejercicio, según fuentes militares, ha requerido que los equipos planearan, desplegaran y ejecutaran operaciones de forma autónoma, adaptándose a un escenario cambiante y con comunicaciones restringidas, lo que obliga a poner en práctica todo el espectro de capacidades del MOE.

Más allá del componente táctico, 'Empecinado 25' refuerza la posición del Mando de Operaciones Especiales de Rabasa como núcleo de referencia internacional en este tipo de misiones, donde la coordinación entre fuerzas terrestres, aéreas y navales es decisiva.

El resultado, según fuentes del propio MOE, ha sido «sobresaliente». Los equipos han demostrado una capacidad de adaptación y cooperación interejércitos difícil de alcanzar en ejercicios convencionales. Alicante, una vez más, se consolida como campo de pruebas de la élite militar española.

