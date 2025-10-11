Alcoi corta de forma preventiva la calle Calderón La zona está en riesgo de desplazamiento del pavimento por lluvia

La Policía Local de Alcoi ha cortado este sábado, sobre las 9.30 horas, la subida de la calle Calderón tras detectar varias grietas en la calzada y el riesgo de un posible desplazamiento del pavimento como consecuencia de la dana Alice.

La decisión se ha tomado como medida preventiva, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas y evitar cualquier incidente en la zona afectada, según ha indicado el Ayuntamiento del municipio en un comunicado.

La Policía Local y el consistorio realizan un seguimiento de las posibles incidencias derivadas de la lluvia. Por el momento, han señalado que «no se ha registrado ninguna afectación grave, más allá de algunos desprendimientos y arrastres de piedras y tierra en caminos, entradas puntuales de agua en fincas y revisiones en edificios privados en desuso o en proceso de rehabilitación».

Desde el consistorio han subrayado que «se trata de una medida de precaución» y han agradecido la colaboración de la ciudadanía. Igualmente, han pedido «prudencia» ante situaciones de potencial riesgo, como los episodios de fuertes precipitaciones.