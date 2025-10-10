Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La Aemet avisa de que lo peor de las lluvias en la Marina Baixa llegará esta noche

La comarca más septentrional de cuantas están en alerta roja no registra precipitaciones de importancia en la mañana del viernes

Nicolás Van Looy

Benidorm

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:32

La comarca de la Marina Baixa (salvo Altea, encuadrada en la zona del litoral norte para la Aemet) se encuentra en alerta roja por lluvias desde las diez de la mañana de este viernes sin que, al menos por el momento, se hayan registrado precipitaciones de importancia en una región que, según las previsiones, podría ver lo peor del temporal a lo largo de la próxima noche.

A punto de llegar al mediodía del viernes, el punto de la Marina Baixa donde más agua ha caído es Callosa d'en Sarrià con apenas once litros acumulados desde la pasada medianoche, una cantidad que se ha quedado, siempre en base a las estaciones de la red de Avamet, en diez litros en La Nucía y Tárbena, nueve en Confrides, ocho en Altea (donde el nivel de alerta es naranja), siete en Polop o sólo tres litros en Benidorm.

La jornada de este viernes no era lectiva en la comarca, por lo que no se han tenido que suspender clases en ninguno de sus municipios aunque los distintos ayuntamientos de la Marina Baixa comunicaron ayer el cierre de instalaciones municipales así como la suspensión de actividades deportivas y actos públicos.

Cancelado el Iberia Festival

Así mismo, en Benidorm ha quedado definitivamente suspendido el Iberia Festival que se debía celebrar este viernes y sábado en la capital turística con la presencia, entre otros, de artistas como Coque Malla, La Frontera, Mägo de Oz o Burning.

En un comunicado oficial, la organización del festival ha explicado que «las previsiones sitúan el evento en el momento más crítico de la dana y las autoridades han determinado que no se puede garantizar la seguridad del público». Además, añaden que «en breve» se anunciará la manera de recuperar el importe de las entradas.

Lo peor llegará esta noche

En todo caso, las autoridades municipales de la Marina Baixa insisten en el mensaje de que la población mantenga todo tipo de precauciones durante las próximas horas ante la posible evolución a peor del temporal.

De hecho, y según las predicciones de la Aemet, las mayores precipitaciones asociadas a la dana se producirán a lo largo de la próxima noche cuando la zona litoral podría registrar lluvias de más de 20 litros por metro cuadrado en una hora entre las diez de la noche de este viernes y las primeras horas de la madrugada del sábado.

