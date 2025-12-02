El eterno verano de Alicante, que dura de mayo a noviembre, se traslada a las terrazas El Ayuntamiento amplía el horario estival para los veladores

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 2 de diciembre 2025, 14:20 | Actualizado 14:30h. Comenta Compartir

Alicante es la millor terreta del món, sin duda, donde el sol brilla 320 días al año y las temperaturas medias alcanzan los 20 grados centígrados. En estas circunstancias, casi es obligatorio disfrutar durante todo el año de las bondades del clima mediterráneo disfrutando de sus calles y, cómo no, de las terrazas.

El Ayuntamiento de Alicante ha ampliado el horario de verano para veladores desde el 1 de mayo al 1 de noviembre, con lo cual se retirarán las terrazas a las 24 horas como en temporada baja y a la 1 de domingo a jueves y 1:30 las noches de viernes y sábados en temporada alta.

La concejala de Ocupación de Vía Pública, Cristina Cutanda, ha explicado que «esta nueva ordenanza mantiene el principio esencial de conciliar el derecho al descanso con la legítima actividad empresarial de los sectores de la hostelería y comercio y como quiera que siempre prevalece el derecho al descanso esta norma no modifica el horario consensuado con los vecinos».

«Una vez más intentamos hacer compatible al actividad empresarial con el derecho a la tranquilidad y a la pacífica convivencia sin perder de vista la creciente demanda que trae consigo la desestacionalización del sector turístico en la hostelería», ha añadido la edil.

Mercadillo de Teulada

Aparte, se establece la posibilidad de ampliar los puestos en el mercadillo de Teulada y de establecerse en dos mercadillos, además de permitir en el Casco Antiguo la venta y exposición de productos en fachada, principalmente.

Por su parte, el concejal de Vox Juan Utrera ha señalado que «esta es una de las medidas de Vox más necesarias para Alicante. Tras la ruptura del acuerdo previo por parte del Partido Popular para acabar pactando con Compromís, era indispensable la corrección de la ordenanza en puntos esenciales. La ampliación de la temporada del horario de verano para la hostelería, el desarrollo de actividades económicas en el Casco Antiguo y el apoyo a los mercadillos municipales eran líneas rojas para nosotros y ahora, por fin, se van a implementar».

En el mercadillo de Teulada se amplía la posibilidad de pasar de 1 a 3 puestos de 4x3 metros o a dos de 7x3. Hasta ahora solo se podía tener un puesto. Asimismo se amplía la posibilidad de acceder a dos autorizaciones en mercadillos distintos y a dos autorizaciones por mercado cuando haya vacantes cuando antes sólo se permitía uno.

Asimismo, la ordenanza clarifica que en el caso de que el día de mercadillo coincida con festivo se acordará su traslado a otro con la asociación de comerciantes. Por otra parte, a partir de la aprobación del texto se admitirá en el Casco Antiguo la exposición y venta de productos en fachada, hasta un máximo de 50 centímetros.