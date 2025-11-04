Los vecinos del sur de Alicante se hartan de esperar por las Harineras de Benalúa Convocan una concentración este viernes para exigir el uso público y cultural de este edificio

Las harineras de Benalúa, llamadas a convertirse en un polo cultural para el sur de la ciudad, siguen paralizadas en el tiempo junto a la avenida de Elche. Un limbo que las asociaciones vecinales del Parque del Mar, Benalúa y la Federación de Asociaciones Vecinales del Sur de Alicante quieren rompre. Desde estas entidades han convocado una concentración este viernes 7 de noviembre a las 18:00 horas. Junto a estas construcciones industriales exigirán la rehabilitación del conjunto y la puesta en valor del edificio municipal de Harinas Cloquell como equipamiento cultural y social.

El acto se celebrará en la calle Quintiliano, detrás de las Harineras, e incluirá la lectura de un manifiesto y la presentación de propuestas vecinales para reutilizar los edificios «de forma compatible con las necesidades del barrio y de la ciudad», han reclamado en un comunicado.

«Las Harineras son parte de la memoria viva de Benalúa y de toda Alicante. No podemos permitir que se pierda este patrimonio mientras la ciudad necesita espacios culturales y sociales», subraya el presidente de la Asociación de Vecinos Parque del Mar, Lorenzo Pérez.

Un conjunto industrial con valor patrimonial

Las Harineras de Benalúa —entre ellas Harinas Cloquell y Harinas Bufort— forman parte del patrimonio industrial alicantino. Recientemente, el edificio de Bufort ha sido incorporado al Catálogo de Arquitectura Moderna de la Fundación Docomomo Ibérico, reconocimiento que refuerza su interés histórico y arquitectónico.

Los vecinos denuncian el deterioro progresivo de los edificios y temen que la falta de decisión municipal frene su recuperación. «Llevamos años esperando la aprobación definitiva del proyecto de urbanización del entorno. Si no se actúa, corremos el riesgo de perder otro espacio emblemático del barrio», lamentan desde estas entidades.

En campaña electoral, el alcalde Luis Barcala prometió convertir las Harineras en la 'Ciudad de la Música', integrando los conservatorios de Música y Danza. Sin embargo, una vez superadas las elecciones, el proyecto se descartó «por falta de espacio suficiente».

Más tarde, el primer edil aseguró que el futuro uso dotacional del edificio se definirá con el nuevo Plan General de Alicante, lo que para los vecinos supone «una forma de aplazar decisiones». «Es la clásica patada hacia adelante. Ganan tiempo sin ofrecer soluciones reales», critica Pérez.

Propuestas vecinales para un espacio cultural

La Asociación de Vecinos Parque del Mar ha planteado en varias ocasiones proyectos culturales de gran alcance para las Harineras. Entre ellos, el Mudiga (Museo Digital de Alicante), que integraba distintos espacios sobre la transición de la era analógica a la digital, el arte digital y una ventana virtual a museos internacionales. Posteriormente presentaron también un museo etnológico de Alicante, igualmente ignorado por el Ayuntamiento.

«Alicante necesita proyectos transformadores, no anuncios vacíos. En el sur sufrimos especialmente la falta de ambición y de acción municipal», denuncia Pérez.

Entre los proyectos que los barrios del sur siguen esperando figuran la remodelación de Casa Mediterráneo, la desafectación de los terrenos de ADIF en Benalúa o la ampliación del Parque del Mar, todos ellos «repetidos en los discursos pero eternamente pendientes».

Una llamada ciudadana para evitar otro «cine Ideal»

Con esta concentración, las asociaciones vecinales quieren evitar que las Harineras corran la misma suerte que el Cine Ideal, que consideran «un símbolo de la desidia patrimonial».

El encuentro contará con la presencia de colectivos culturales y ciudadanos comprometidos con la defensa del patrimonio, que unirán sus voces para pedir una rehabilitación inmediata y un uso público y cultural para Harinas Cloquell. «No queremos más edificios abandonados ni promesas incumplidas. Queremos futuro para nuestro patrimonio y para nuestros barrios», concluye Pérez.