Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La concejal de Participación Ciudadana, Cristina García, al fondo. Shootori

Vecinos del distrito 3 denuncian la falta de voz y participación en las juntas de distrito de Alicante

Las asociaciones anuncian medidas legales si el alcalde no pone orden

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:18

Las asociaciones del PAU 1, 2 y Parque del Mar están a un paso de llegar al juzgado en defensa de los derechos de participación ciudadana que, entienden, se han conculcado en la Junta de Distrito número 3. Los representantes de estos colectivos han dirigido una carta al alcalde, Luis Barcala, contra la presidenta del distrito, Cristina García. Para más inri, García es la concejal de Participación Ciudadana.

Los vecinos se quejan de «la imposición unilateral de normas y decisiones», fuera del marco reglamentario aplicable, afecta directamente a los derechos de los vecinos y vecinas. En la última reunión de la Junta de Distrito, García «impidió que representantes vecinales pudieran intervenir libremente en relación con temas previamente solicitados». Siempre según la versión de estas tres asociaciones de vecinos.

Con todo, lo peor es que denuncian que «mientras algunas fueron ignoradas, otras recibieron atención y espacio para expresarse», lo que genera «división, crispación y un clima de exclusión». Una situación que «se ha repetido de forma constante, instaurando una dinámica autoritaria que contradice el espíritu democrático y participativo».

Los vecinos reclaman al alcalde la «convocatoria urgente de una asamblea vecinal» y la «la adopción de medidas inmediatas que aseguren una comunicación transparente, el respeto institucional y la participación efectiva» en la Junta de Distrito número 3.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Y, quizás lo más importante, «la revisión de la continuidad de la actual presidencia», que recae en Cristina García, «dado el grave perjuicio que está causando a la participación ciudadana en nuestra ciudad»

«Exigimos que se cese de inmediato esta situación, que se respete el reglamento vigente y que se garantice la participación real y efectiva de la ciudadanía en todas las decisiones que afectan al Distrito conforme a derecho», concluyen su escrito.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre que viajaba con dos menores en un accidente múltiple en Benissa
  2. 2 El secreto de la puerta azul más famosa de España: un yerno carpintero, unas maderas y capas de pintura
  3. 3 Semana trágica en las carreteras de Alicante: muere un tercer motorista en el barrio de Carolinas
  4. 4 Viajar gratis en el Tram de Alicante: descubre cuándo podrás moverte sin pagar
  5. 5 Un terremoto de 2,1 de magnitud sacude la costa sureste de Santa Pola: «Ha temblado todo»
  6. 6 La Aemet avisa de chubascos en Alicante mientras la alerta amarilla roza el norte de la provincia
  7. 7 Ryanair anuncia una nueva ruta a Europa central desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  8. 8 Retuerta pone a Torrecilla al límite en el Hércules CF con tres derrotas en cuatro partidos (2-1)
  9. 9 Piden eliminar el carril bici de la Explanada de Alicante por «poner en riesgo» a peatones y turistas: «Estáis en peligro»
  10. 10 La Aemet volverá a activar la alerta amarilla en Alicante por lluvias y tormentas a partir de la medianoche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Vecinos del distrito 3 denuncian la falta de voz y participación en las juntas de distrito de Alicante

Vecinos del distrito 3 denuncian la falta de voz y participación en las juntas de distrito de Alicante