Vecinos del distrito 3 denuncian la falta de voz y participación en las juntas de distrito de Alicante Las asociaciones anuncian medidas legales si el alcalde no pone orden

José Vicente Pérez Pardo Alicante Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:18 | Actualizado 13:36h. Comenta Compartir

Las asociaciones del PAU 1, 2 y Parque del Mar están a un paso de llegar al juzgado en defensa de los derechos de participación ciudadana que, entienden, se han conculcado en la Junta de Distrito número 3. Los representantes de estos colectivos han dirigido una carta al alcalde, Luis Barcala, contra la presidenta del distrito, Cristina García. Para más inri, García es la concejal de Participación Ciudadana.

Los vecinos se quejan de «la imposición unilateral de normas y decisiones», fuera del marco reglamentario aplicable, afecta directamente a los derechos de los vecinos y vecinas. En la última reunión de la Junta de Distrito, García «impidió que representantes vecinales pudieran intervenir libremente en relación con temas previamente solicitados». Siempre según la versión de estas tres asociaciones de vecinos.

Con todo, lo peor es que denuncian que «mientras algunas fueron ignoradas, otras recibieron atención y espacio para expresarse», lo que genera «división, crispación y un clima de exclusión». Una situación que «se ha repetido de forma constante, instaurando una dinámica autoritaria que contradice el espíritu democrático y participativo».

Los vecinos reclaman al alcalde la «convocatoria urgente de una asamblea vecinal» y la «la adopción de medidas inmediatas que aseguren una comunicación transparente, el respeto institucional y la participación efectiva» en la Junta de Distrito número 3.

Y, quizás lo más importante, «la revisión de la continuidad de la actual presidencia», que recae en Cristina García, «dado el grave perjuicio que está causando a la participación ciudadana en nuestra ciudad»

«Exigimos que se cese de inmediato esta situación, que se respete el reglamento vigente y que se garantice la participación real y efectiva de la ciudadanía en todas las decisiones que afectan al Distrito conforme a derecho», concluyen su escrito.