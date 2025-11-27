Lo único que une a todos los partidos en Alicante: construir un nuevo Conservatorio de Música El pleno municipal reclama a la Generalitat que anuncie antes de acabar el presente curso dónde se levantará el nuevo centro

Alicante Jueves, 27 de noviembre 2025

En estos tiempos de máxima crispación política y polarización pública, es muy difícil encontrar temas que susciten el acuerdo unánime en una institución. Ni siquiera, como se ha comprobado este jueves en el pleno municipal de Alicante, la violencia contra las mujeres es un asunto que suscite consensos. Ninguna de las tres declaraciones institucionales presentadas ha salido adelante por los vetos cruzados por los grupos.

Pero el Ayuntamiento de Alicante lo ha encontrado. Los cinco partidos políticos representados han apoyado por unanimidad pedir a la Generalitat Valenciana una nueva ubicación para el Conservatorio Profesional de Música Guitarrista José Tomás. Es más, el pleno insta a la Administración autonómica a que lo anuncie antes de finalizar el presente curso escolar.

Al respecto, la portavoz del grupo popular en el Consistorio y concejal de Educación, Mari Carmen de España, ha asegurado que la Conselleria de Educación «anunciará una solución que beneficiará a todos». De España ha avanzado que la Generalitat podría informar de una solución pronto. «Al ser competencia directa de la Generalitat, dejaremos que sean ellos los que anuncien a los implicados la solución, en la que llevamos trabajando más de un año y medio, que creemos que será buena y beneficiará a todos centros», ha concluido la edil de Educación. Lo que sería una alegría para las familias de los 710 alumnos matriculados en los dos centros de enseñanza musical que hay en Alicante: el ya citado Guitarrista José Tomás y el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá.

710 alumnos matriculados en los conservatorios de Alicante

Uno está en la calle San Fernando y el otro en el Monte Tossal, a dos kilómetros de distancia, por lo que los padres y madres piden que ambos se unan en un edificio nuevo. Los actuales datan de los años 50 y, en el caso del Óscar Esplá, no es accesible para alumnos con movilidad reducida. Las instalaciones actuales son «obsoletas, indignas e inseguras», han asegurado el AMPA del José Tomás en el pleno municipal.

Los acuerdos adoptados este jueves por el Pleno del Ayuntamiento de Alicante manifiestan el «apoyo unánime a la comunidad educativa del Conservatorio Profesional de Música Guitarrista José Tomás, en su reivindicación de una nueva sede digna y adecuada para el desarrollo de las enseñanzas musicales públicas» e «instar a la conselleria de Educación a concretar, antes de finalizar el presente curso escolar la ubicación deflnitiva del nuevo Conservatorio, el calendario de licitación, y los plazos de ejecución de las obras«. No es la primera vez que el pleno municipal llega a este acuerdo, puesto que PP y PSOE ya aprobaron una declaración institucional en 2010 reclamando la »urgencia« de las obras.

Ahora, 15 años después, se ha aprobado «ofrecer la plena colaboración del Ayuntamiento de Alicante para agilizar todos los trámites urbanísticos, técnicos o administrativos que sean necesarios, con el fin de que la construcción pueda iniciarse a la mayor brevedad posible». Así como «promover, en coordinación con la Generalitat Valenciana, medidas de apoyo temporales que garanticen condiciones adecuadas para el alumnado y el profesorado mientras se construye la nueva sede, incluyendo la posibilidad de cesión de espacios municipales para actividades o ensayos cuando resulte necesario».

El acuerdo del pleno municipal se ha producido a pesar de que el grupo municipal EU-Podem, proponente de la declaración institucional, ha rechazado una enmienda del grupo popular en la que proponía que la petición se hiciese extensiva al Conservatorio Superior de Música 'Óscar Esplá', Conservatorio Profesional de Danza 'José Espadero', y a la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (Easda).