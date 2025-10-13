La startup alicantina que ha sido elegida mejor Greentech del sur de Europa La firma estará en la final mundial de 2026 tras su reconocimiento en los Global Startup Awards

Iván Navalón, CEO de Hydros Power, tras recibir el premio a la mejor Greentech del sur de Europa.

Ismael Martinez Alicante Lunes, 13 de octubre 2025, 12:55

La startup Hydros Power, vinculada al Parque Científico de la Universidad de Alicante (PCA), ha sido reconocida como la mejor Greentech del sur de Europa en los Global Startup Awards 2025, uno de los certámenes más prestigiosos del ecosistema emprendedor internacional, con presencia en 154 países y 19 regiones.

Este galardón consolida a la empresa alicantina como referente europeo en soluciones limpias de hidrógeno para logística y movilidad, y le permitirá representar al sur de Europa en la gran final mundial de 2026, donde competirán las startups más innovadoras del planeta.

El cofundador y CEO de la compañía, Iván Navalón, destacó que «Alicante está demostrando que tiene talento, ideas y un ecosistema con potencial para liderar proyectos de impacto global». Añadió que su objetivo es «seguir construyendo desde aquí soluciones que de verdad cambien el sector».

El jurado ha valorado especialmente el enfoque modular e integral de la tecnología desarrollada por Hydros Power, que facilita la adopción del hidrógeno verde mediante cápsulas plug & play, estaciones compactas de recarga y módulos híbridos de pila de combustible, todo bajo el ecosistema STELION.

Estas soluciones ofrecen un uso del hidrógeno más práctico, económico y escalable, orientado a operadores logísticos, flotas industriales e industrias que buscan reducir emisiones y costes operativos frente a sistemas de baterías o combustibles fósiles.

La tecnología de la empresa ya ha sido validada en entornos reales, con pilotos de drones de hidrógeno de largo alcance y un proyecto pionero para alimentar contenedores frigoríficos, cuya puesta en marcha se prevé en las próximas semanas.

Desde su creación, Hydros Power ha contado con el respaldo del EIT Urban Mobility, que también ha invertido en la compañía, y ha recibido reconocimientos como el Sello EIBT, el Sello de Pyme Innovadora o el premio a la mejor startup de movilidad eléctrica en el eMobility Startup Forum.

El gerente del Parque Científico de Alicante, Esteban Pelayo, destacó que «este premio demuestra el talento, la ambición y la capacidad innovadora que tenemos en nuestro entorno». Añadió que Hydros Power es «un gran ejemplo de cómo desde Alicante se pueden desarrollar soluciones que contribuyan a la transición energética y a un futuro más sostenible».