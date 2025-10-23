Alicante no encuentra policías para cubrir la maratón del 30 de noviembre Sindicatos policiales piden que se negocie el precio de las horas extras y la carrera profesional

Tere Compañy Martínez Alicante Jueves, 23 de octubre 2025, 17:08

El Ayuntamiento de Alicante no logra reunir policías locales ni guardias de tráfico suficientes para cubrir con garantías la próxima Maratón Alicante-Elche, prevista para el 30 de noviembre. El problema radica en que la bolsa de horas está agotada, por lo que el cuerpo depende únicamente de la voluntariedad de los agentes para conseguir efectivos.

Sin embargo, según denuncian los sindicatos, el precio por hora en el caso de las horas extraordinarias está por debajo de lo que los agentes cobrarían por el servicio ordinario, por lo que no resulta atractivo.

Por ello, desde CSIF y FESEP han reclamado que, de manera puntual, y para garantizar la cantidad de agentes necesarios para este evento, se retribuya este día como si perteneciera a la bolsa de horas.

Desde SITAP, sin embargo, son más ambiciosos y consideran que esta medida puntual no resuelve los problemas estructurales que arrastra el cuerpo. Para este sindicato, la situación es una oportunidad para visibilizar el problema endémico con la bolsa de horas y reclamar que se implante al completo la carrera profesional en el Ayuntamiento de Alicante.

Además, piden desligar esta última de la productividad, un complemento variable que puede dejar de cobrarse durante las vacaciones o las incapacidades temporales. «Si el mes de vacaciones no se percibe, o si es una productividad, se pierde total o parcialmente», señalan.

Desde el SITAP han solicitado participar en la Comisión Técnica de la Carrera Profesional del 24 de octubre de 2025. En ese sentido, insisten en que, aunque no puedan votar, consideran justo poder hacerlo con voz, aunque sin voto.

A través de un comunicado, el sindicato ha recordado que «la carrera profesional sigue sin estructura ni garantía jurídica plena, y que las medidas que se pretenden debatir no corrigen los defectos normativos y retributivos señalados».

Desde el sindicato recuerdan además que, tras más de tres años de negociación, el personal funcionario del Ayuntamiento de Alicante sigue sin una carrera profesional efectiva, evaluable ni consolidable, percibiendo un concepto retributivo erróneo e impropio de su verdadera naturaleza jurídica.