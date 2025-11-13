Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Taquilla Citypack en Alicante. Correos

¿Dónde está la nueva taquilla de Correos en la que recoger los paquetes sin cola en Alicante?

El servicio Citypaq dispone de tres módulos y mejora el servicio para los habitantes de esta zona de la capital

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:12

Comenta

Correos continúa acercando a la ciudadanía la entrega de sus paquetes, esta semana con el estreno de una nueva taquilla de Citypaq en Alicante. Este espacio en que los vecinos podrán recoger sus paquetes sin tener que esperar al repartidor en casa está situada en la lavandería de la calle Aaiun, 7. La taquilla facilita el acceso a los envíos durante el horario de apertura de este establecimiento, es decir, de 8,30 a 20,30 horas durante los siete días de la semana.

El principal objetivo de este servicio es facilitar la vida a los habitantes de esta zona de la ciudad para que puedan recoger, enviar y devolver las compras de forma segura, sencilla y ágil, en cualquier momento desde el punto en el que está ubicado el dispositivo Citypaq.

Este Citypaq consta de tres módulos con un total de dieciocho huecos de diferentes capacidades, para adaptarse al tamaño y formato de los paquetes, contando con todos los requisitos de seguridad. Las taquillas inteligentes para la recogida y envío de paquetes, incluidas devoluciones, complementan los servicios de las oficinas de Correos y van consolidándose mes tras mes como una excelente opción para la gestión de paquetes procedentes del comercio electrónico.

Es importante señalar que la red de 103 dispositivos Citypaq de Correos en la provincia de Alicante gestionó durante 2024 126.576 paquetes, lo que representó un crecimiento del 59,3% sobre la cifra del año anterior. Estos equipos automatizados complementan los servicios ofrecidos por la red de 88 oficinas de Correos en la provincia durante su horario de atención al público, nueve de las cuales están situadas en la capital alicantina.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El servicio Citypaq permite a los usuarios elegir este tipo de dispositivos, que facilita realizar envíos sin tener que acceder a una ventanilla. También posibilita el envío de paquetes entre particulares y, gracias a la concentración de las entregas en un único punto, reduce desplazamientos de vehículos de reparto y, por tanto, de emisiones de gases.

Además, los usuarios de Citypaq disponen de un plazo de cinco días para recoger sus paquetes. Sin embargo, este periodo no se suele agotar ya que los compradores acuden a por sus compras en un plazo medio inferior de 18 horas desde que se realiza el depósito del paquete, momento en el que llega un mensaje al destinatario. En el caso de que el envío no se recoja en el periodo de 5 días, se comunica al destinatario que su paquete está disponible durante 15 días adicionales en la oficina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos de la playa de San Juan de Alicante piden un cartel al estilo de Hollywood
  2. 2 Locura total por ver a Argentina entrenar en Elche: agotadas las 20.000 invitaciones
  3. 3 Un incendio en el Hospital Comarcal de la Marina Baixa obliga a confinar pacientes y personal sanitario
  4. 4 Crece la delincuencia en Alicante: 10.000 delitos y 5.000 condenados más que hace una década
  5. 5 Un accidente en la A-7 provoca retenciones kilométricas en dirección a Alicante
  6. 6 Austrian Airlines vuelve dos décadas después al aeropuerto de Alicante-Elche con una nueva ruta a Europa central
  7. 7 El mercadillo de Babel, en Alicante, cambia de calles por las obras del nuevo parking municipal
  8. 8 La hoguera Ángeles-Felipe Bergé celebra el primer gran mercadillo solidario de la Navidad en Alicante
  9. 9 El Hércules hace oficial el fichaje de Puch pero no sabe cuándo podrá jugar
  10. 10 Ayuso y Carlos Alcaraz calientan el ranking de los famosos más deseados en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante ¿Dónde está la nueva taquilla de Correos en la que recoger los paquetes sin cola en Alicante?

¿Dónde está la nueva taquilla de Correos en la que recoger los paquetes sin cola en Alicante?