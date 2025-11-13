¿Dónde está la nueva taquilla de Correos en la que recoger los paquetes sin cola en Alicante? El servicio Citypaq dispone de tres módulos y mejora el servicio para los habitantes de esta zona de la capital

Correos continúa acercando a la ciudadanía la entrega de sus paquetes, esta semana con el estreno de una nueva taquilla de Citypaq en Alicante. Este espacio en que los vecinos podrán recoger sus paquetes sin tener que esperar al repartidor en casa está situada en la lavandería de la calle Aaiun, 7. La taquilla facilita el acceso a los envíos durante el horario de apertura de este establecimiento, es decir, de 8,30 a 20,30 horas durante los siete días de la semana.

El principal objetivo de este servicio es facilitar la vida a los habitantes de esta zona de la ciudad para que puedan recoger, enviar y devolver las compras de forma segura, sencilla y ágil, en cualquier momento desde el punto en el que está ubicado el dispositivo Citypaq.

Este Citypaq consta de tres módulos con un total de dieciocho huecos de diferentes capacidades, para adaptarse al tamaño y formato de los paquetes, contando con todos los requisitos de seguridad. Las taquillas inteligentes para la recogida y envío de paquetes, incluidas devoluciones, complementan los servicios de las oficinas de Correos y van consolidándose mes tras mes como una excelente opción para la gestión de paquetes procedentes del comercio electrónico.

Es importante señalar que la red de 103 dispositivos Citypaq de Correos en la provincia de Alicante gestionó durante 2024 126.576 paquetes, lo que representó un crecimiento del 59,3% sobre la cifra del año anterior. Estos equipos automatizados complementan los servicios ofrecidos por la red de 88 oficinas de Correos en la provincia durante su horario de atención al público, nueve de las cuales están situadas en la capital alicantina.

El servicio Citypaq permite a los usuarios elegir este tipo de dispositivos, que facilita realizar envíos sin tener que acceder a una ventanilla. También posibilita el envío de paquetes entre particulares y, gracias a la concentración de las entregas en un único punto, reduce desplazamientos de vehículos de reparto y, por tanto, de emisiones de gases.

Además, los usuarios de Citypaq disponen de un plazo de cinco días para recoger sus paquetes. Sin embargo, este periodo no se suele agotar ya que los compradores acuden a por sus compras en un plazo medio inferior de 18 horas desde que se realiza el depósito del paquete, momento en el que llega un mensaje al destinatario. En el caso de que el envío no se recoja en el periodo de 5 días, se comunica al destinatario que su paquete está disponible durante 15 días adicionales en la oficina.

