Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La plaza del Ayuntamiento de Alicante, abarrotada este sábado por la noche. TA

Los mayores de Alicante toman la plaza del Ayuntamiento

Más de 700 usuarios de los centros municipales han asistido este sábado a un encuentro lúdico con música, comida y bebida

Pau Sellés

Alicante

Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:23

Comenta

La plaza del Ayuntamiento de Alicante estaba más concurrida de lo habitual ayer sábado por la noche. Más de 700 usuarios de los centros municipales de mayores tomaron este emblemático espacio alicantino en el marco de una jornada festiva de convivencia. Desde las 18.00 hasta las 21.30 horas, los asistentes disfrutaron de dos actuaciones musicales, una de copla y otra de canciones de los años 50, 60 y 70, así como de comida y bebida.

La concejala de Mayores, Begoña León, se dirige a los asistentes en un momento de la velada. TA

«Es fantástico poder compartir con nuestros mayores esta jornada festiva, en la que participan todos los centros municipales y que es una magnífica ocasión para salir de casa, pasarlo bien y relacionarse», ha destacado la concejala de Mayores, Begoña León. «Los mayores nos están dando una auténtica lección, una vez más, con su energía, sus ganas de hacer cosas, disfrutar y pasarlo bien», ha añadido la edil.

La jornada comenzó con el reparto de comida y bebida entre los asistentes y ha continuado con dos actuaciones musicales elegidas por los propios mayores: una coplera y un grupo de versiones.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

«En el equipo de gobierno estamos comprometidos con el bienestar y la calidad de vida de los mayores», señaló León. Este año, el Ayuntamiento ha duplicado la inversión en talleres, que están a punto de adjudicarse y entrar en funcionamiento, explican desde el consistorio.

También recuerdan que se ha puesto en marcha la jefatura de servicio de Mayores, para agilizar y optimizar las gestiones y trámites, y han visto la luz varias iniciativas para prevenir la soledad no deseada, a la que se sumará un servicio multidisciplinar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un parapentista muerto y dos senderistas heridos este sábado en la provincia de Alicante
  2. 2 Alicante lleva a cabo la mayor inversión de la historia en el Castillo de Santa Bárbara
  3. 3 Un padre y su hija, al descubierto: cocaína, armas y un velero de 14 metros en el puerto de Torrevieja
  4. 4 El nuevo servicio de la Policía Local de Alicante ya está operativo
  5. 5 Un empresario de Alicante, a juicio por vaciar la empresa familiar y levantar una sociedad paralela con testaferros de confianza
  6. 6 Carmen cumple 100 años y aún aguanta despierta hasta que termine de jugar el Real Madrid
  7. 7 La Guardia Civil y la Generalitat coordinan nuevas acciones para frenar las construcciones ilegales en Alicante
  8. 8 Una orquesta con mucho que tocar y emocionar
  9. 9 Las cinco noticias más destacadas de este sábado 15 de noviembre en Alicante
  10. 10 Rafael Bernabeu, el médico alicantino que soñó antes que nadie con la vida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Los mayores de Alicante toman la plaza del Ayuntamiento

Los mayores de Alicante toman la plaza del Ayuntamiento