Los mayores de Alicante toman la plaza del Ayuntamiento Más de 700 usuarios de los centros municipales han asistido este sábado a un encuentro lúdico con música, comida y bebida

Pau Sellés Alicante Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:23

La plaza del Ayuntamiento de Alicante estaba más concurrida de lo habitual ayer sábado por la noche. Más de 700 usuarios de los centros municipales de mayores tomaron este emblemático espacio alicantino en el marco de una jornada festiva de convivencia. Desde las 18.00 hasta las 21.30 horas, los asistentes disfrutaron de dos actuaciones musicales, una de copla y otra de canciones de los años 50, 60 y 70, así como de comida y bebida.

Ampliar La concejala de Mayores, Begoña León, se dirige a los asistentes en un momento de la velada. TA

«Es fantástico poder compartir con nuestros mayores esta jornada festiva, en la que participan todos los centros municipales y que es una magnífica ocasión para salir de casa, pasarlo bien y relacionarse», ha destacado la concejala de Mayores, Begoña León. «Los mayores nos están dando una auténtica lección, una vez más, con su energía, sus ganas de hacer cosas, disfrutar y pasarlo bien», ha añadido la edil.

La jornada comenzó con el reparto de comida y bebida entre los asistentes y ha continuado con dos actuaciones musicales elegidas por los propios mayores: una coplera y un grupo de versiones.

«En el equipo de gobierno estamos comprometidos con el bienestar y la calidad de vida de los mayores», señaló León. Este año, el Ayuntamiento ha duplicado la inversión en talleres, que están a punto de adjudicarse y entrar en funcionamiento, explican desde el consistorio.

También recuerdan que se ha puesto en marcha la jefatura de servicio de Mayores, para agilizar y optimizar las gestiones y trámites, y han visto la luz varias iniciativas para prevenir la soledad no deseada, a la que se sumará un servicio multidisciplinar.

