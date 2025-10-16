Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Torrecilla: «A mí nadie me ha dicho que sea mi último partido en el Hércules»

Un hundimiento de calzada obliga a cortar la Vía Parque de Alicante en sentido norte-sur

Técnicos del área de Infraestructuras están evaluando la situación sobre el terreno

EP

Alicante

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:45

Comenta

Un hundimiento de calzada ha obligado a cortar al tráfico la Vía Parque entre la glorieta situada a la altura del centro comercial Puerta de Alicante hasta el final del tramo en el barrio de San Gabriel, en sentido norte-sur.

Así lo han informado este jueves fuentes municipales consultadas por Europa Press, que han indicado que técnicos del área de Infraestructuras están evaluando la situación sobre el terreno.

Por ahora no han trascendido más detalles sobre el hundimiento y se desconoce cuánto tiempo podrá estar cerrado al paso de vehículos este tramo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lo pillan tirando escombros en un paraje de Alicante y ahora se enfrenta a la multa más alta
  2. 2 El barrio de Santa Cruz de Alicante se convierte en un laberinto a la luz de las velas
  3. 3 Cuatro detenidos, uno menor de edad, por la brutal paliza a un joven a la salida de una discoteca de Alicante
  4. 4 Una pareja ayuda a una persona ebria en plena calle de un municipio de Alicante y acaban detenidos al descubrir que son fugitivos
  5. 5 La isla de Tabarca tendrá hotel para los próximos 15 años
  6. 6 Vía libre para la Ciudad Deportiva del Hércules: no hará falta recalificar el suelo
  7. 7 Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 15 de octubre en Alicante
  8. 8 Obras masivas en las carreteras de Alicante: se esperan cortes y cambios en la AP-7, A-70 y N-332
  9. 9 Dos perros gigantes sueltos aparecen al borde de la autovía de un municipio de Alicante
  10. 10 Maniobra RCP: una técnica para salvar vidas al alcance de todos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Un hundimiento de calzada obliga a cortar la Vía Parque de Alicante en sentido norte-sur

Un hundimiento de calzada obliga a cortar la Vía Parque de Alicante en sentido norte-sur