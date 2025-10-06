Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Dra. Inés Nuño de la Rosa, del Hospital Dr. Balmis de Alicante. T.A.

El Hospital Dr. Balmis de Alicante gana la IV edición de las Becas Bayer

El centro alicantino es premiado por un innovador proyecto basado en inteligencia artificial para mejorar la atención al paciente oncológico

Ismael Martinez

Alicante

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:12

Comenta

El Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante ha sido uno de los tres galardonados en la cuarta edición de las Becas en Calidad Asistencial en Cáncer de Próstata, una iniciativa impulsada por Bayer para reconocer la innovación en el ámbito sanitario. Junto al hospital alicantino, también han sido premiados el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y el Complejo Asistencial Universitario de León.

Las becas, celebradas este año en Barcelona, buscan promover proyectos que mejoren la calidad de vida de los pacientes con cáncer de próstata hormonosensible metastásico (CPHSm), fomentando la detección precoz, el seguimiento y la atención integral. En esta edición, los proyectos galardonados han destacado por su apuesta por la tecnología, la personalización de tratamientos y el acompañamiento emocional.

La Dra. Inés Nuño de la Rosa García, uróloga del Hospital Dr. Balmis, ha sido premiada por su propuesta «MIO-IA: Inteligencia Artificial para traspasar las fronteras de la consulta», una iniciativa que utiliza herramientas digitales para ofrecer un seguimiento continuo y humanizado a los pacientes con cáncer de próstata, adaptando la atención a sus necesidades individuales.

El jurado también reconoció el proyecto «Más allá del tratamiento oncológico», del Dr. Antonio Lazo Prados (Hospital Virgen de la Victoria de Málaga), centrado en el cuidado psicoemocional, y «Próstata-HUB», del Dr. Miguel García Sanz (Hospital de León), una plataforma virtual que facilita la colaboración entre profesionales de distintas especialidades.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

«Nos enorgullece promover la innovación que mejora la vida de los pacientes», destacó Jordi Farrés, responsable del área de Oncología de Bayer España, subrayando el compromiso de la compañía con la investigación y la calidad asistencial. Las becas, entregadas el 7 de octubre, reafirman el papel de Bayer en el impulso de soluciones que sitúan al paciente en el centro del sistema sanitario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio radical del tiempo en Alicante: las lluvias vuelven este lunes y anticipan una posible dana para el puente
  2. 2 Una patera llega al Cabo de la Huerta de Alicante con una decena de jóvenes migrantes a bordo
  3. 3 Brutal accidente en la AP-7 de Alicante: un coche destrozado deja dos heridos, uno atrapado entre los hierros
  4. 4 Horas decisivas para el futuro de Rubén Torrecilla en el Hércules CF
  5. 5 El Ayuntamiento negocia con Vox un refuerzo de la limpieza
  6. 6 Segundo accidente de tráfico en menos de 24 horas en Alicante tras un choque frontal en la carretera de les Rotes
  7. 7 Manifestación sobre dos ruedas en Alicante: los motoristas se rebelan contra la DGT
  8. 8 Pillados tras el chapuzón: tres detenidos en Alicante por robar el bolso a una bañista en el Postiguet
  9. 9 El horno de Alicante que guarda el secreto de las mejores toñas y monas: una receta familiar que pasa de padres a hijos
  10. 10 Alicante descubre la mejor tortilla de patatas de España... y no lleva cebolla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El Hospital Dr. Balmis de Alicante gana la IV edición de las Becas Bayer

El Hospital Dr. Balmis de Alicante gana la IV edición de las Becas Bayer