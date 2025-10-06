El Hospital Dr. Balmis de Alicante gana la IV edición de las Becas Bayer El centro alicantino es premiado por un innovador proyecto basado en inteligencia artificial para mejorar la atención al paciente oncológico

El Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante ha sido uno de los tres galardonados en la cuarta edición de las Becas en Calidad Asistencial en Cáncer de Próstata, una iniciativa impulsada por Bayer para reconocer la innovación en el ámbito sanitario. Junto al hospital alicantino, también han sido premiados el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y el Complejo Asistencial Universitario de León.

Las becas, celebradas este año en Barcelona, buscan promover proyectos que mejoren la calidad de vida de los pacientes con cáncer de próstata hormonosensible metastásico (CPHSm), fomentando la detección precoz, el seguimiento y la atención integral. En esta edición, los proyectos galardonados han destacado por su apuesta por la tecnología, la personalización de tratamientos y el acompañamiento emocional.

La Dra. Inés Nuño de la Rosa García, uróloga del Hospital Dr. Balmis, ha sido premiada por su propuesta «MIO-IA: Inteligencia Artificial para traspasar las fronteras de la consulta», una iniciativa que utiliza herramientas digitales para ofrecer un seguimiento continuo y humanizado a los pacientes con cáncer de próstata, adaptando la atención a sus necesidades individuales.

El jurado también reconoció el proyecto «Más allá del tratamiento oncológico», del Dr. Antonio Lazo Prados (Hospital Virgen de la Victoria de Málaga), centrado en el cuidado psicoemocional, y «Próstata-HUB», del Dr. Miguel García Sanz (Hospital de León), una plataforma virtual que facilita la colaboración entre profesionales de distintas especialidades.

«Nos enorgullece promover la innovación que mejora la vida de los pacientes», destacó Jordi Farrés, responsable del área de Oncología de Bayer España, subrayando el compromiso de la compañía con la investigación y la calidad asistencial. Las becas, entregadas el 7 de octubre, reafirman el papel de Bayer en el impulso de soluciones que sitúan al paciente en el centro del sistema sanitario.

