Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La jornada Focus Pyme CV reunirá en Alicante a referentes empresariales para debatir sobre el futuro del consumo. CEEI

Focus Pyme Comunitat Valenciana debatirá en Alicante las nuevas reglas del consumo en la era digital

El encuentro reunirá a expertos y directivos para analizar tendencias, sostenibilidad y transformación tecnológica del consumidor actual

Ismael Martinez

Alicante

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:14

Comenta

En un contexto donde el consumo nunca se detiene y las emociones, los datos y los algoritmos marcan las decisiones de compra, llega una nueva edición de Focus Pyme y Emprendimiento Comunitat Valenciana 2025. Este encuentro empresarial gratuito se celebrará el próximo 25 de noviembre en la sala VB Spaces de Alicante, de 09:30 a 14:00 horas, bajo el lema «Consumo 24/7: tecnología, datos y deseo». Las inscripciones ya están abiertas.

La jornada, promovida por la Red CEEI CV y financiada por la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i), abordará cómo la tecnología, las experiencias digitales y los nuevos valores sociales están transformando la relación entre consumidores y marcas.

El evento contará con la participación de destacados expertos, directivos y profesionales del sector, entre ellos el fundador y presidente de la firma de moda sostenible ECOALF, Javier Goyeneche. A lo largo del día se desarrollarán conferencias, mesas redondas y espacios de networking orientados a fomentar la colaboración y la creación de sinergias.

Moderado por el comunicador Juanma Ortega, el programa se abrirá con una mesa redonda sobre la evolución de los hábitos de consumo, con la participación de Pedro Reig, socio director de Coto Consulting, y Sandra Tena, profesora e investigadora de la Universitat Jaume I.

Los ponentes de Focus Pyme CV 2025 analizarán en Alicante las claves del nuevo consumo. CEEI

En la segunda sesión, Vicent Server (CEO de Rolser), David Berbel (CEO y cofundador de Momoven) y Luis Rubio (director general de Rubio) compartirán su visión sobre la adaptación de las empresas a un consumidor cada vez más exigente y consciente.

Posteriormente, se analizará el papel de la inteligencia artificial, el big data y la automatización en la comprensión del comportamiento del cliente, con la intervención de Javier Gallardo, experto en IA de CX Plus Consulting; María José Sánchez, jefa del departamento Consumer de AINIA; y Miguel Ángel Cintas, CEO y fundador de Atribus.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La jornada concluirá con la ponencia de Javier Goyeneche, quien explicará cómo la sostenibilidad se ha convertido en el motor de una nueva era de consumo responsable.

En definitiva, Focus Pyme y Emprendimiento Comunitat Valenciana 2025 invitará a reflexionar sobre cómo las empresas pueden innovar y adaptarse a un mercado que exige transparencia, compromiso y valor real.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Argentina de Messi realizará un entrenamiento abierto al público en Elche: fecha y horario
  2. 2 Todos los detalles de la Navidad en Alicante: encendido de luces e inauguración del Belén gigante
  3. 3 Alicante activa la construcción de 220 nuevas viviendas de protección oficial en tres barrios
  4. 4 Cuándo y dónde ver a la Argentina de Messi durante su estancia en Alicante
  5. 5 Un accidente de tráfico provoca retenciones de hasta cuatro kilómetros en la A-70 entre Elche y Alicante
  6. 6 La Navidad en Alicante estrenará campamento real mientras el Belén gigante busca nuevo hogar
  7. 7 El Ayuntamiento habilitará más de 60 plazas de aparcamiento gratuito en un barrio de Alicante
  8. 8 Vueling lanza una campaña de descuentos con billetes a partir de 11 euros desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  9. 9 Desmantelan un laboratorio clandestino en Sax donde una red colombiana extraía cocaína importada en pulpa de fruta
  10. 10 Los barrios de Alicante se preparan para más obras: toldos en el centro, nuevos museos y peatonalización de calles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Focus Pyme Comunitat Valenciana debatirá en Alicante las nuevas reglas del consumo en la era digital

Focus Pyme Comunitat Valenciana debatirá en Alicante las nuevas reglas del consumo en la era digital