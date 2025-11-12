Focus Pyme Comunitat Valenciana debatirá en Alicante las nuevas reglas del consumo en la era digital El encuentro reunirá a expertos y directivos para analizar tendencias, sostenibilidad y transformación tecnológica del consumidor actual

La jornada Focus Pyme CV reunirá en Alicante a referentes empresariales para debatir sobre el futuro del consumo.

En un contexto donde el consumo nunca se detiene y las emociones, los datos y los algoritmos marcan las decisiones de compra, llega una nueva edición de Focus Pyme y Emprendimiento Comunitat Valenciana 2025. Este encuentro empresarial gratuito se celebrará el próximo 25 de noviembre en la sala VB Spaces de Alicante, de 09:30 a 14:00 horas, bajo el lema «Consumo 24/7: tecnología, datos y deseo». Las inscripciones ya están abiertas.

La jornada, promovida por la Red CEEI CV y financiada por la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i), abordará cómo la tecnología, las experiencias digitales y los nuevos valores sociales están transformando la relación entre consumidores y marcas.

El evento contará con la participación de destacados expertos, directivos y profesionales del sector, entre ellos el fundador y presidente de la firma de moda sostenible ECOALF, Javier Goyeneche. A lo largo del día se desarrollarán conferencias, mesas redondas y espacios de networking orientados a fomentar la colaboración y la creación de sinergias.

Moderado por el comunicador Juanma Ortega, el programa se abrirá con una mesa redonda sobre la evolución de los hábitos de consumo, con la participación de Pedro Reig, socio director de Coto Consulting, y Sandra Tena, profesora e investigadora de la Universitat Jaume I.

En la segunda sesión, Vicent Server (CEO de Rolser), David Berbel (CEO y cofundador de Momoven) y Luis Rubio (director general de Rubio) compartirán su visión sobre la adaptación de las empresas a un consumidor cada vez más exigente y consciente.

Posteriormente, se analizará el papel de la inteligencia artificial, el big data y la automatización en la comprensión del comportamiento del cliente, con la intervención de Javier Gallardo, experto en IA de CX Plus Consulting; María José Sánchez, jefa del departamento Consumer de AINIA; y Miguel Ángel Cintas, CEO y fundador de Atribus.

La jornada concluirá con la ponencia de Javier Goyeneche, quien explicará cómo la sostenibilidad se ha convertido en el motor de una nueva era de consumo responsable.

En definitiva, Focus Pyme y Emprendimiento Comunitat Valenciana 2025 invitará a reflexionar sobre cómo las empresas pueden innovar y adaptarse a un mercado que exige transparencia, compromiso y valor real.