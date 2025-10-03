La Diputación de Alicante impulsa una jornada sobre prevención de adicciones en el ámbito escolar El encuentro en el MARQ ofrecerá formación, evidencias científicas y buenas prácticas dirigidas a personal político y técnico local

La Diputación de Alicante organiza una jornada para reforzar la prevención de las adicciones en las escuelas.

Ismael Martinez Alicante Viernes, 3 de octubre 2025, 13:26

La Diputación de Alicante retoma este mes de octubre el Ciclo de Encuentros de Promoción de la Salud con la jornada 'La ciencia de la prevención en la escuela: Profesionalización, evidencia y buenas prácticas', que se celebrará el próximo miércoles 15 de octubre en el MARQ.

La sesión, gratuita y abierta a inscripciones en https://cicloadicciones.com, está especialmente dirigida a personal político y técnico de entidades locales, con el objetivo de reflexionar sobre el desarrollo de políticas públicas de prevención de las adicciones y la mejora de la salud mental en el ámbito educativo.

Entre las 10.00 y las 14.00 horas, se abordará la relevancia de la profesionalización docente y su papel como agentes protectores en la escuela. Asimismo, se presentarán experiencias y herramientas de formación que faciliten la transferencia de conocimiento científico a la práctica, reforzando la capacidad del profesorado para implantar programas preventivos de calidad.

Como ejemplo, se expondrán los resultados de un ensayo clínico aleatorizado realizado en Perú, donde docentes formados en prevención aplicaron el programa Unplugged, logrando una reducción significativa del consumo de sustancias entre adolescentes.

«Esta es una excelente oportunidad para reflexionar, aprender y compartir experiencias sobre cómo transformar el conocimiento científico en acciones preventivas que marquen la diferencia», ha señalado la diputada de Bienestar Social, Loreto Serrano.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Provincial de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos 2024-2027 de la Diputación de Alicante, en coherencia con el Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones. El ciclo, que comenzó en 2024, contempla otras tres sesiones hasta 2027 dedicadas a la sanidad, el ámbito comunitario y la salud mental.