La pista de hielo de Alicante irá en el Muelle 12 durante la Navidad
El antiguo Hotel Xorret de Catí será rehabilitado para convertirse en un centro de dinamización turística. D.A.

La Diputación adjudica las obras del Hotel Xorret de Catí para su transformación turística

La rehabilitación permitirá crear un centro dedicado a información, formación e impulso del ecoturismo en el interior provincial

Ismael Martínez

Ismael Martínez

Alicante

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:18

Comenta

La Diputación de Alicante ha adjudicado las obras de rehabilitación del antiguo Hotel Xorret de Catí, que se convertirá en un centro de dinamización turística orientado al ecoturismo y al turismo activo del interior de la provincia. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de ocho meses.

La diputada de Arquitectura, Carmen Sellés, ha explicado que la obra ha sido adjudicada a la UTE Serveo Servicios–Alyon Servicios, por un importe de 2,1 millones de euros, mientras que la dirección facultativa corre a cargo del estudio Negrosobreazul S.L.P. La actuación forma parte del Plan Director Xorret de Catí–Costa Blanca Interior, financiado con fondos Next Generation.

El proyecto remodelará 1.400 m² sobre rasante y 800 m² en semisótano, creando nuevos espacios de formación, interpretación y acogida al visitante. Entre las principales actuaciones se encuentran la habilitación de salas formativas, un gimnasio interior y exterior, áreas de uso general, zonas de hospedaje y un espacio de recepción con accesibilidad universal.

Sellés ha subrayado que «se trata de un trabajo complejo en un entorno natural sensible», pero ha destacado que la Diputación está «convencida del beneficio que supondrá para los municipios y vecinos del interior de la provincia».

La iniciativa incluye también medidas de sostenibilidad, eficiencia energética y digitalización, y se extenderá a otros espacios naturales provinciales como El Plano, Casa Tápena, El Castellet, L'Avaiol y La Garriga.

