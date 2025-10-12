Una cultura y un legado que proteger

Comenta Compartir

El 12 de octubre de 1492 y tras una larga travesía de 10 semanas la expedición comandada por Cristóbal Colón pisó por primera vez la tierra de la isla de Guanahani, en las Bahamas, con una tripulación de 90 personas. Los barcos enviados por los Reyes Católicos de Castilla, denominados la Niña, la Pinta y Santa María, desembarcaron en el Nuevo Mundo, un continente hasta entonces desconocido, y que uniría ya para siempre sus lazos de hermandad con España.

El descubrimiento del continente americano para Europa supuso un antes y un después para nuestro país, que aumentó notablemente su influencia internacional y transformó para siempre la concepción que tenemos del mundo. Es mucho lo que une a España con América, ningún otro país europeo tiene tanta vinculación con el que fue denominado nuevo continente. Tenemos una lengua, una cultura y una historia en común.

Compartimos un gran legado en nuestra literatura, nuestra pintura, nuestra música, nuestra gastronomía y nuestras tradiciones. Escritores como Miguel de Cervantes y Gabriel García Márquez, Lope de Vega y Jorge Luis Borges, Federico García Lorca y Juan Rulfo son admirados por igual en España y en América. Lo mismo que pintores como Diego Velázquez y Frida Kahlo, Francisco de Goya y Fernando Botero, y Pablo Picasso y Diego Rivera.

Por tantos motivos hoy en Alicante y en toda España celebramos el día de la Fiesta Nacional, el día de la Hispanidad y el día de todos los que compartimos una identidad común. Los españoles reivindicamos lo mucho que nos une con nuestros hermanos de América.

En estos tiempos, más que nunca debemos ser conscientes del legado que tenemos la responsabilidad de cuidar y proteger, y de lo que significa nuestra nación. Somos un país cuya soberanía nacional está sustentada en la Democracia y en la Monarquía Parlamentaria, y cuyos principios fundamentales son la Igualdad de todos los españoles, la Justicia, la Libertad. Vivimos en un país, único, próspero y solidario, con un amplio bagaje cultural, con un gran patrimonio histórico y con unos valores y unas costumbres que nos identifican y diferencian.

Y Alicante, como no podía ser de otra manera, es una ciudad orgullosa de pertenecer a esta gran nación y de compartir estos valores y esta riqueza de la que nos enorgullecemos.

Quiero expresar mi convencimiento de que nos queda mucho por escribir de esta maravillosa Historia que empezamos juntos en 1492.

¡Feliz Día de la Hispanidad a todos!

Luis Barcala