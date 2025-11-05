Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Entrega de los ejemplares frente a Casa Mediterráneo. AA

Casa Mediterráneo dona a las bibliotecas de Alicante ejemplares en español y árabe de 'Cuentos de las dos orillas'

La obra infantil de Concha López Sarasúa promueve la convivencia entre las culturas mediterráneas y estará disponible en la red municipal

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:46

Alicante ha incorporado a sus bibliotecas municipales un nuevo tesoro literario. Desde este miércoles 'Cuentos de las dos orillas', la obra infantil de Concha López Sarasúa editada en español y árabe, se podrá encontrar entre sus estanterías. Esta obra, donada por Casa Mediterráneo, busca tender puentes entre las culturas de ambos lados del Mediterráneo.

El director de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló, ha hecho entrega de los libros a la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, en un acto celebrado en la propia sede diplomática. Cada una de las diez bibliotecas municipales recibirá dos ejemplares de la obra, que ya se prepara para incorporarse al catálogo de lectura infantil.

En la entrega también han estado presentes Ana Cris Baidal, hija de la autora, y Francisco Alcaraz, director de Proyectos de Casa Mediterráneo. López Sarasúa, que vivió dos décadas en Marruecos, volcó en sus relatos su amor por la cultura árabe y la convivencia entre pueblos. 'Cuentos de las dos orillas' reúne nueve historias protagonizadas por niños españoles y marroquíes, ilustradas por Vicente Quiles y traducidas al árabe por Mezouar El Idrissi.

El director de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló, y la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali. AA

Beldjilali ha agradecido «el regalo de Casa Mediterráneo a las bibliotecas alicantinas, que recibimos con ilusión, especialmente por los niños que disfrutarán de estos cuentos y que inspirarán talleres para descubrir la diversidad cultural de las dos orillas del Mediterráneo».

Por su parte, Perelló ha subrayado que «esta obra escenifica a la perfección el espíritu de Casa Mediterráneo: acercar culturas, fomentar el diálogo y el entendimiento».

Las bibliotecas municipales ya contaban con otras obras de López Sarasúa, como la trilogía sobre Meriem ('Meriem y la ruta fantástica', 'En el país de Meriem' y 'Los mil y un cuentos de Meriem'), y ahora suman esta edición especial que, al estar publicada por Casa Mediterráneo, no se encontraba a la venta.

Además, la institución diplomática ha hecho entrega de once ejemplares de otras cinco obras para enriquecer la red bibliotecaria: 'Casa Mediterráneo y el ferrocarril Alicante-Murcia. Un recorrido histórico' de José Vicente Coves; 'Los turcos de Lepanto' de Enrique Gil Hernández; 'Poéticas mediterráneas 2021' de autoría colectiva; una guía de Tánger traducida al inglés; y una edición especial de 'Tirant lo Blanch, Capella de Ministrers', de Carles Magraner.

