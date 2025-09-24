Alicante preadjudica la compra de casi 30 nuevos coches patrulla para la Policía Local Avanza en la renovación de la flota tras incorporar este año 18 SUV y tres dotacionales, además de las 10 motos de finales del 2024

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:46

El Ayuntamiento de Alicante ha preadjuciado la contratación mediante leasing de 27 vehículos patrulla tipo SUV híbridos para renovar la flota de la Policía Local a la mercantil Transite S. A., que ha presentado una oferta por 1,71 millones de euros.

Estos nuevos coches se incorporarán al servicio tras sumar este 2025 otros 18 vehículos patrulla y dotaciones y 10 motos de finales del 2024 por otros 1,1 millones de euros. «El consistorio está realizando un gran esfuerzo por renovar la flota con incorporaciones todos los años», ha remarcado el concejal de Seguridad, Julio Calero.

Calero ha recordado que a finales del 2024 se incorporaron 10 motos BMW de 600 centímetros cúbicos y en este pasado marzo se compraron 9 SUV Ford Kuga, suministrados por Tysa. «En breve esperamos incorporar nuevos vehículos, 12 en total, para reforzar las patrullas urbanas y brigadas operativas, así como un vehículo eléctrico adaptado que se ha incorporado este miércoles a la isla de Nueva Tabarca para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía», ha explicado el edil de Seguridad.

Los 27 vehículos se suman a la incorporación de las motocicletas por 144.000 euros y los nueve coches de marzo de casi 400.000 euros, así como la más reciente incorporación de seis coches patrulla, tres todoterrenos para las partidas, dos furgonetas de servicio y uno eléctrico para Nueva Tabarca, todo ello por otros 600.000 euros.

El esfuerzo municipal en la modernización de los servicios de seguridad locales no acaba con la renovación de vehículos policiales, sino que también se ha mejorado el equipamiento de seguridad como chalecos antibalas o armas, adjudicándose por más de 800.000 el nuevo contrato para renovar los uniformes.

Nueva jefatura

Calero ha resaltado también que en breve se retomarán las obras para completar la Jefatura Central de la Policía Local en la avenida Locutor Vicente Hipólito con un presupuesto de 2,8 millones de euros, para completar la primera fase, y que pueda estar operativa en abril de 2026.

«Esta es una obra de gran envergadura, que impulsa el equipo de gobierno popular dentro de los acuerdos de gobierno con Vox, va a dar mayor proyección a la Policía Local y va a permitir seguir implementando la nueva organización por distritos, con el resto de comisarías existentes y otras nuevas que se van a habilitar, así como con la incorporación de nuevos agentes y la mejora de los medios», ha asegurado el edil.