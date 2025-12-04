Alicante moderniza cuatro de sus polígonos industriales

Tere Compañy Martínez Alicante Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:17 Comenta Compartir

Alicante avanza en la modernización de sus áreas industriales. El Ayuntamiento de Alicante ha acordado este jueves en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno adjudicar los contratos de ejecución de las actuaciones de mejora y modernización en el Pla de la Vallonga, Las Atalayas, Aguamarga y el área de influencia de Mercalicante por importe de 1.081.549 euros. A estas iniciativas se sumará en breve la actuación de puesta al día del espacio que gestiona la nueva Entidad de Gestión y Modernización (EGM) 'Ocaña Avanza' en la confluencia del Llano del Espartal con la autovía A7 de circunvalación preadjudicado en Mesa de Contratación por cerca de 350.000 euros.

El Ayuntamiento de Alicante, a través de Impulsalicante, la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social, ha conseguido para este 2025-26 ayudas del Ivace por importe de 2.152.706 euros para financiar actuaciones con carácter bianual de mejora e innovación de las cinco principales áreas industriales y enclaves tecnológicos de la ciudad como son: Las Atalayas, Pla de la Vallonga, Aguamarga, Llano del Espartal (Ocaña Avanza), Zona de Influencia de Mercalicante. Estas subvenciones alcanzan el 89% de las cantidades solicitadas por importe de 2.424.280,64 euros.

En la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno celebrada este jueves se ha adjudicado el contrato para cuatro de los proyectos que se van a llevar a cabo con estas ayudas. Concretamente, la construcción de un centro polivalente con espacios para reuniones, formación y servicios de oficina o adicionales al servicio de las empresas en el Pla de la Vallonga a la mercantil Esclapés e Hijos S.L. por un importe de 614.549 euros. Todos los proyectos cuentan están financiados al 85% por el Ivace y cofinanciado por el Ayuntamiento por el 15% porcentaje restante.

También se han adjudicado los concursos públicos para la instalación de cámaras de seguridad y vigilancia en el área industrial de Aguamarga a la mercantil Elecnor Seguridad S.L. por 124.000 euros y a la mercantil Aglomerados los Serrano SAU por otros 124.000 euros para ejecutar el proyecto de refuerzo del firme de calzada en las calles Dólar y Marco del área industrial de Las Atalayas.

Ampliar Luis Barcala con los presidentes de las EGM de las Áreas Industriales. AA

La Junta de Gobierno ha adjudicado finalmente una cuarta actuación de asfaltado y mejora de la seguridad vial en el área empresarial de la zona de influencia de Mercalicante a la mercantil Pavasal Empresa Constructora S.A. por importen de 219.000 euros.

Además, se ha preadjudicado en Mesa de Contratación, a falta de su ratificación por la Junta de Gobierno, la mejora de la iluminación urbana, instalación de cámaras de vigilancia y seguridad, adecuación de zonas verdes, mobiliario urbano, zonas deportivas y señalética de calles del área industrial del Llano del Espartal (EGM Ocaña Avanza) a la mercantil Sociedad Ibérica de la Construcciones Eléctricas S.A. por importe de 346.971,58 euros.

La concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España, ha señalado que «el Ayuntamiento de Alicante viene trabajando en la mejora y modernización de los 10 espacios empresariales y de innovación existentes en la ciudad mediante un Plan Plurianual de Inversiones coordinado con los Entes de Gestión y Modernización (EGM) y asociaciones empresariales de cada área«.

El desarrollo de este plan y sus diferentes proyectos viene liderado por Impulsalicante, la Agencia Local de Desarrollo, Económico y Social, en colaboración con la concejalía de Empleo y Fomento; además, de con las Entidades de Gestión y Modernización (EGM) de las áreas implicadas con el objeto de llevar a cabo esta planificación y avanzar en la redacción de los proyectos, su licitación y ejecución.