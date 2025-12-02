Alicante construirá una nueva planta para abastecer con agua potable la zona de playas La infraestructura de 25.000 metros cúbicos dará servicio a la playa de San Juan, el barrio de La Condomina y La Albufereta

Así será el nuevo depósito para abastecer de agua a la zona de playas de Alicante.

Martes, 2 de diciembre 2025

El aumento de población en la zona de playas, sobre todo durante los meses de verano, ha llevado al Ayuntamiento de Alicante a tomar la decisión de construir un nuevo depósito que permita abastecer de agua potable los barrios de la playa de San Juan, La Condomina y La Albufereta.

El consumo anual en la zona es de tres hectómetros cúbicos, con unas puntas de suministro en periodo estival de 17.000 metros cúbicos al día, según fuentes municipales. Esta cifra supone un incremento de un 7489% de consumo de agua diario respecto al resto del año.

Para su construcción, el Consistorio ha sellado un convenio con la empresa mixta Aguas de Alicante con el fin de implantar esta nueva infraestructura que permitirá dotar de agua potable procedente de la planta desaladora de Mutxamel a estos barrios de la ciudad.

Ubicación del nuevo depósito de agua potable.

Tras analizar distintos puntos donde construir el depósito, el Ayuntamiento ha determinado que el emplazamiento idóneo y «más adecuado atendiendo a criterios técnicos, urbanísticos y ambientales» es la zona de 'Las Paulinas', en la loma 'Montepino' limítrofe con Mutxamel.

Así, la Concejalía de Urbanismo ya ha tramitado la modificación puntual del PGOU -tras su aprobación en el Pleno del pasado mes de marzo, con correcciones en la sesión de julio- con el fin de calificar la parcela del futuro depósito como 'sistemas general' con una doble categoría de servicios e infraestructuras.

De este modo, el convenio aprobado este martes marca que la empresa mixta Aguas de Alicante sufragará los costes de adquisición del terreno para construir este nuevo depósito de agua potable, con cargo al Plan Especial de Inversiones.

Además, el documento establece también que la cesión del futuro depósito al Ayuntamiento será «gratuita», ya que con este modelo de adquisición se ofrece una alternativa a la expropiación de los terrenos en esta zona del municipio.

Así, este nuevo depósito contará también con la ejecución de un ramal de impulsión desde la salida del bombeo de agua tratada de la planta desaladora de Mutxamel que se distribuirá al depósito que permitirá abastecer la zona oeste del término municipal de Alicante con capacidad para 25.000 cúbicos.