Benidorm confirma una nueva campaña de bonos consumo en Navidad

El Ayuntamiento de Benidorm activará el próximo 15 de diciembre una nueva edición de la campaña de bonos consumo #BenidormTeDaMás, una iniciativa municipal consolidada como una de las más efectivas de la Comunitat Valenciana para impulsar el comercio local durante las fiestas navideñas.

El alcalde, Toni Pérez, ha anunciado hoy que esta será la sexta edición desde su creación en 2020 y que, una vez más, tendrá carácter universal, beneficiando a los 70.929 ciudadanos empadronados antes del 1 de octubre de 2025 y mayores de 18 años antes del 31 de diciembre.

La campaña se desarrollará del 15 al 31 de diciembre, fechas «óptimas para la dinamización comercial y la propia ciudad», en palabras del primer edil.

El Consistorio destinará 2.108.760 euros a esta nueva edición, con la previsión de generar un impacto económico directo de cinco millones de euros en el tejido empresarial local. «Por cada euro municipal invertido, se produce un gasto aproximado de 2,4 euros», ha señalado Pérez, destacando el efecto multiplicador de esta medida sobre el consumo y la economía local.

Este año, eso sí, la campaña llega recortada respecto a ediciones anteriores debido a la decisión de la Diputación de Alicante de no seguir con su propia campaña. Así, cada ciudadano podrá descargar hasta tres bonos de diez euros para canjearlos en los establecimientos adheridos por compras que al menos dupliquen el importe del bono. Los bonos se gestionarán a través de una aplicación móvil, como en años anteriores, evitando colas, agotamientos anticipados o pagos previos.

Pérez ha remarcado que «lo que diferencia nuestra campaña de la de otros municipios, cuando la han replicado, es su carácter universal, sin exclusiones ni sorteos».

El alcalde ha recordado que el programa #BenidormTeDaMás nació en 2020, en plena crisis sanitaria, con una primera campaña de tarjetas que ofrecieron ayudas directas a 3.000 familias. En 2021 evolucionó al formato actual de bonos consumo abierto a toda la ciudadanía, y desde entonces ha mantenido una gran aceptación entre vecinos y comerciantes.

«Aunque las condiciones económicas son distintas a las de entonces, creemos que esta iniciativa sigue siendo muy útil para reactivar la economía local y ayudar a las familias a aliviar la cesta de la compra, que no ha dejado de encarecerse», ha subrayado Toni Pérez.

Durante su comparecencia, el alcalde ha aprovechado para poner sobre la mesa las restricciones legales que impiden a los ayuntamientos destinar sus remanentes de tesorería directamente a políticas de ayuda ciudadana.

En el caso de la provincia de Alicante, ha detallado, los municipios y la Diputación acumulan más de 750 millones de euros inmovilizados en los bancos. Benidorm, por su parte, dispone de 13,5 millones de euros de ahorro municipal que «no pueden invertirse en programas como éste por imposición normativa».

«Aun así –ha afirmado–, seguimos adelante con esta campaña porque la situación económica del Ayuntamiento es excelente y creemos firmemente en su efecto dinamizador sobre el comercio y la vida urbana durante la Navidad».

Pérez ha anunciado que los detalles concretos se darán a conocer una vez se aprueben las bases de la convocatoria, aunque ha querido adelantar la noticia para confirmar oficialmente la sexta edición de #BenidormTeDaMás.

«Era algo muy esperado por nuestros ciudadanos y por nuestras pequeñas y medianas empresas», ha concluido el alcalde, destacando que el programa «vuelve a demostrar que Benidorm es un ejemplo de gestión eficiente y compromiso con su tejido económico y social».

