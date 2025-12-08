Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Imagen de un rodaje por las calles de Alicante. TA

Alicante acude a la mayor feria de cine de Europa para atraer rodajes

Es la primera vez que la Film Office alicantina estará presente en el encuentro celebrado en Londres, y donde participan más de un centenar de países

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:30

Alicante quiere atraer más rodajes a la ciudad. Para ello, la Alicante Film Office, la oficina de captación y apoyo a los rodajes cinematográficos del Ayuntamiento de Alicante, acude este año por primera vez a la principal feria de cine de Europa, Focus, que se celebra este lunes y martes en Londres.

El ente municipal acude a Londres bajo el paraguas de Ciudad de la Luz junto al resto de film office de la Comunitat Valenciana, y contará con el apoyo para promocionar las localizaciones de la ciudad de Spain Film Comission.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha señalado que «la asistencia a esta feria es muy importante porque es la manera de darnos a conocer en los circuitos europeos donde tenemos cerradas varias reuniones con productoras y con localizadores». El «turismo de pantalla es uno de nuestros productos diferenciados y seguimos apostando por traer más rodajes a la ciudad en un sector cada vez más competitivo», ha añadido.

Récord de expositores

El encuentro internacional de la industria audiovisual se celebra en el Business Design Centre, con un récord de expositores y una programación centrada en coproducción, incentivos fiscales e innovación tecnológica. Focus celebrará su décimo aniversario reuniendo a miles de profesionales de más de 100 países que trabajan en cine, televisión, publicidad y videojuegos, consolidándose como uno de los grandes puntos de encuentro del sector.

El «Show Floor» volverá a reunir a estudios, film commissions, localizaciones, servicios de producción, expertos en sostenibilidad y proveedores internacionales. Este año contará con un récord de expositores, entre ellos nuevos participantes procedentes de Armenia, República Checa, India, Georgia, Jordania, Lituania, Macedonia del Norte, Malasia y Emiratos Árabes Unidos.

