Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Íñigo Royo

Una nueva caída de Clauflare deja varias webs sin funcionar

La plataforma de viodellamada Zoom es la que más incidencias ha registrado como consecuencia de este problema

C. P. S.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:41

Comenta

La multinacional estadounidense de infraestructura web y ciberseguridad Cloudflare está experimentando, de nuevo, un fallo a nivel global que ha dejado sin funcionar numerosas páginas webs y plataformas en todo el mundo. Las que más incidencias están registrando son Zoom y Canva. Es la segunda vez en dos semanas que esta empresa experimenta problemas.

La compañía señala que están «investigando problemas con el Panel de Control de Cloudflare y las APIs relacionadas». «Los clientes que usan el Dashboard / las APIs de Cloudflare se ven afectados, ya que las solicitudes pueden fallar y/o pueden mostrarse errores». Las primeras webs en experimentar fallos provocados por la caída de Cloudflare han sido la herramienta de diseño y publicación online Canva y el servicio de videollamadas Zoom.

Poco después, han comenzado a notificarse fallos también en servicios en línea de videojuegos como Valorant, Fortnite, League of Legends o Epic Games Store.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi 400 afectados por una estafa masiva de una clínica estética de Elche mediante la venta de falsos bonos de tratamientos
  2. 2 El puerto de Alicante se transforma en la ciudad de la Navidad: pista de patinaje sostenible, atracciones virtuales y food trucks
  3. 3 Cierran este emblemático templo-santuario de Alicante tras detectar graves grietas en una de sus torres
  4. 4 Estos son los municipios de Alicante en alerta por viento de más de 70 kilómetros por hora
  5. 5 Familiares y amigos de Oriana claman justicia en el minuto de silencio celebrado en el Ayuntamiento de Alicante
  6. 6 El Plan VIVE da un subidón al parque inmobiliario de Alicante con más de 3.300 futuras viviendas asequibles
  7. 7 Las cinco noticias más destacadas de este jueves 4 de diciembre en Alicante
  8. 8 Desarticulan una trama que introducía migrantes irregulares en España y los explotaba en fincas agrícolas de Alicante
  9. 9 Beto lo tiene claro: «Galvañ y diez más»
  10. 10 España no irá a Eurovisión y TVE no emitirá ninguna de las tres galas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Una nueva caída de Clauflare deja varias webs sin funcionar

Una nueva caída de Clauflare deja varias webs sin funcionar