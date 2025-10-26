Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Control policial en Dénia. AD

La Policía Local de Dénia levanta una decena de sanciones en un operativo nocturno

El dispositivo, desplegado el fin de semana, ha detectado infracciones por alcohol, drogas y desórdenes públicos

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Domingo, 26 de octubre 2025, 17:01

Comenta

La Policía Local de Dénia ha realizado un operativo especial nocturno durante la noche del sábado al domingo que se ha saldado con una decena de sanciones por infracciones relacionadas con la seguridad vial, el consumo de sustancias y el orden público.

Operativo de la Policía de Dénia. TA

Según el balance municipal, los agentes han interpuesto un atestado por conducción bajo los efectos del alcohol y cuatro sanciones administrativas por la misma causa. Además, se ha detectado una infracción por conducir con presencia de drogas en el organismo.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Durante los controles también se han tramitado una denuncia por ITV caducada y otra por no respetar la luz roja de un semáforo.

El operativo se ha cerrado con tres decomisos de sustancias estupefacientes, tres sanciones por orinar en la vía pública y dos infracciones más por alteración del orden público.

Desde el Ayuntamiento de Dénia han señalado que estos dispositivos se enmarcan en un operativo especial de refuerzo de la seguridad nocturna.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Histórico estreno en Alicante de uno de los mayores megacruceros del mundo con 5.400 pasajeros
  2. 2 Dos detenidos por un supuesto crimen machista en Alicante
  3. 3 El tiempo en Alicante: Aemet anuncia un bajón de las temperaturas en Alicante después de registrar récords de calor nocturno
  4. 4 El Alicante que viene: de la Plaza del Ayuntamiento al nuevo supereje cultural de San Vicente a la Plaza de Toros
  5. 5 Las cinco noticias más importantes de Alicante este sábado 25 de octubre
  6. 6 Palacete del siglo XIX busca marqués para vivir
  7. 7 Detenidos tres hombres por explotar sexualmente a una mujer en varios pisos de Valencia y Alicante
  8. 8 Nach: «A veces me siento en la grada de la cancha de San Blas y me veo con 13 años jugando al baloncesto»
  9. 9 El nuevo paseo de la Playa de San Juan ya está aquí con más palmeras, sombras y acceso directo a la arena
  10. 10 El horario de invierno es más beneficioso en Alicante: así lo aseguran los expertos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La Policía Local de Dénia levanta una decena de sanciones en un operativo nocturno

La Policía Local de Dénia levanta una decena de sanciones en un operativo nocturno