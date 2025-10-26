La Policía Local de Dénia levanta una decena de sanciones en un operativo nocturno El dispositivo, desplegado el fin de semana, ha detectado infracciones por alcohol, drogas y desórdenes públicos

Tere Compañy Martínez Alicante Domingo, 26 de octubre 2025, 17:01 | Actualizado 17:12h. Comenta Compartir

La Policía Local de Dénia ha realizado un operativo especial nocturno durante la noche del sábado al domingo que se ha saldado con una decena de sanciones por infracciones relacionadas con la seguridad vial, el consumo de sustancias y el orden público.

Ampliar Operativo de la Policía de Dénia. TA

Según el balance municipal, los agentes han interpuesto un atestado por conducción bajo los efectos del alcohol y cuatro sanciones administrativas por la misma causa. Además, se ha detectado una infracción por conducir con presencia de drogas en el organismo.

Durante los controles también se han tramitado una denuncia por ITV caducada y otra por no respetar la luz roja de un semáforo.

El operativo se ha cerrado con tres decomisos de sustancias estupefacientes, tres sanciones por orinar en la vía pública y dos infracciones más por alteración del orden público.

Desde el Ayuntamiento de Dénia han señalado que estos dispositivos se enmarcan en un operativo especial de refuerzo de la seguridad nocturna.