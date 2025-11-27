Persecución en el centro de Alicante: echa a correr tras asaltar a una mujer y deja por el camino un rastro de billetes El delincuente pidió un cigarro a la víctima a la salida de un salón de juegos y aprovechó el descuido para robarle el bolso con multitud de dinero en efectivo y todas sus pertenencias

Óscar Bartual Bardisa Alicante Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:50

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 46 años tras una persecución por las calles del centro de Alicante. El individuo asaltó a una mujer a la salida de un salón de juegos, robándole el bolso y echando a correr. En ese momento los agentes trataron de darle caza mientras el presunto autor dejaba un rastro de billetes por la calle. Los efectivos consiguieron recuperar 5.800 euros en efectivo, así como todas las pertenencias de la víctima que portaba en su bolso.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de noviembre de madrugada. Un indicativo de Seguridad Ciudadana fue comisionado por la Sala CIMACC-091 al lugar del suceso donde, al parecer, una mujer estaba siendo perseguida por un hombre. A su llegada los efectivos localizaron a la víctima con lesiones en la nariz y le indicó la dirección de huida del presunto autor.

Según indicó la mujer, esta se disponía a salir del salón de juegos cercano al centro de Alicante y se dirigía a un hotel cuando el presunto autor de los hechos inició una conversación con ella. El individuo le pidió un cigarro y cuando la víctima lo sacó del bolso se le cayó un billete de 50 euros. En ese momento y tras caminar unos metros más el autor agredió a esta y se llevó el bolso de un violento tirón.

Así, se estableció un cerco de cierre sobre el lugar de los hechos controlando todas las vías de huida y el asaltante fue localizado a escasos minutos tratando de huir a la carrera. En ese momento se inició una persecución a pie detrás de él mientras perdía parte del botín, dejando billetes por el camino.

Los agentes dieron alcance al presunto autor, localizándolo con billetes en los bolsillos y con el bolso de la vícitma en las manos. Finalmente fue arrestado, mostrándose poco colaborador con los policías. Los agentes lograron de esta manera recuperar en cuestión de minutos 5.800 euros en efectivo. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia, quien continuará con el procedimiento.

