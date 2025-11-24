Pederastas, asesinos y capos de la droga: estos son los diez fugitivos más buscados de España La Policía Nacional publica una lista y pide la colaboración ciudadana para cazar a estos delincuentes «altamente peligrosos»

Alejandro Hernández Alicante Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:31 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha puesto en el escaparate a los diez fugitivos más peligrosos de España: asesinos, agresores sexuales de menores y capos del narco que llevan años esquivando a la Justicia. Sus rostros -reales y recreados con inteligencia artificial para simular cambios de apariencia- vuelven a circular en una campaña en la que la colaboración ciudadana puede ser definitiva.

Tras un año en el que se detuvo a 460 prófugos dentro y fuera del país, los investigadores activan de nuevo todas las alertas para dar con estos huidos considerados de «extrema peligrosidad».

La Policía Nacional cazó a 460 prófugos en 2024

Uno de ellos, Martiño Ramos Soto, ha sido localizado recientemente en la Habana, Cuba, según han confirmado fuentes policiales. El exmiembro de Orense en Común y En Marea huyó de España en julio tras ratificar el Supremo la condena de 13 años de cárcel por violar «sádicamente» a una alumna de 12 años del instituto en el que impartía clases de música.

Según ha publicado el diario El Español, el gallego, que utilizaría el nombre de 'Martín Soto' -su segundo apellido- estaría trabajando como fotógrafo.

Aunque el arresto aún no se ha hecho efectivo, sí que se ha solicitado a las autoridades cubanas -con las que no se tiene convenio de extradición- que extremen la vigilancia sobre él para evitar que salga del país caribeño. Los otros nueve son los siguientes:

Jesús Manuel Hereida - 'El pantoja'

Natural de Algeciras (Cádiz), de 40 años. Está reclamado por delitos contra la salud pública y quebrantamiento de condena. Se le considera uno de los mayores traficantes de droga de la historia de España, es líder del clan de 'Los Pantoja'.

Está vinculado al narcotráfico en el Campo de Gibraltar y se le considera discípulo de Abdellah El Haj, conocido como el 'Messi del hachís'. De complexión obesa, 1,80 m de altura, piel morena, ojos marrones y pelo oscuro con entradas.

Daniel Vázquez Patiño

Natural de A Coruña y de 46 años de edad. Se encuentra reclamado por abusos y agresiones sexuales a una menor de 10 años. Su complexión es obesa, tiene el cabello castaño con entradas, 1,70 m de altura, piel blanca y ojos marrones.

Juan Herrera Guerrero

Es natural de Puente Genil (Córdoba), y tiene 53 años. España lo reclama por abusos y agresiones sexuales a menores. Mide 1,73 m, es de complexión atlética, cabello castaño, piel blanca, ojos marrones y puede utilizar gafas graduadas.

Juan Miguel García Santos

Natural de Vilanova de Arousa (Pontevedra), de 51 años. Se le busca por tráfico de drogas. Es considerado el cerebro de un entramado de narcotráfico gallego y está implicado en el envío de cocaína desde Ecuador camuflada en cargamentos de plátanos. Su complexión es obesa, tiene el cabello negro, piel blanca y ojos negros.

Manuel Rodríguez López

Es natural de Barcelona y tiene 63 años. Acumula múltiples requisitorias por robos con violencia, tenencia ilícita de armas, lesiones y quebrantamiento de condena. Tiene una altura de 1,75 m, es de complexión delgada, cabello canoso, piel blanca y ojos marrones.

José María Pavón Pereira

Es natural de Huelva y tiene 52 años. Está condenado a 41 años de prisión por el asesinato con alevosía y ensañamiento de dos personas en Granada. Tiene complexión atlética, mide 1,65 m de altura, y su cabello es moreno, piel blanca y ojos negros.

Ionut Ramon Raducan -Florín-

Es natural de la ciudad rumana de Tecuci y tiene 33 años de edad. Se encuentra condenado por trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral. En uno de los casos llegó a obligar a su hermana menor y a su pareja a prostituirse en el Polígono Industrial Marconi (Madrid). De complexión atlética y una altura de 1,72 m, tiene el cabello castaño y la piel blanca. Se le considera de alta peligrosidad.

Julio Herrera Nieto

Natural de Sancti-Spíritus (Salamanca), tiene 56 años y está reclamado por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Se encontraría vinculado un grupo criminal de proveedores y distribuidores de heroína y cocaína a pequeños consumidores de la zona de Plasencia y alrededores. Su complexión es atlética, y mide 1,73 m de altura, con ojos claros y es calvo.

Sergio Jesús Mora Carrasco -Yeyo-

Natural de Huelva y con 48 años de edad, está considerado uno de los mayores traficantes de drogas de Europa. Según el acta policial, su especialidad es el transporte marítimo de hachís mediante lanchas rápidas. Su complexión es obesa y mide 1,72 m de altura con piel blanca, ojos marrones y cabello oscuro.

La colaboración ciudadana puede ser determinante para su localización, por lo que se ha habilitado una dirección de correo electrónico específica -losmasbuscados@policia.es- para que los ciudadanos que crean tener algún dato que pueda conducir a su localización lo comuniquen a los investigadores de forma totalmente confidencial.

