Vista general de las nubes acumuladas este martes a primera hora en el litoral alicantino. CPBA

Muere un hombre de 87 años mientras se bañaba en Dénia

Los sanitarios intentaron reanimar a la víctima, pero tan solo pudieron certificar el fallecimiento

R.A.

Alicante

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:53

Un hombre de 87 años ha muerto este lunes mientras se estaba bañando en la playa de Les Albaranes de Dénia, según han informado fuentes sanitarias. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha explicado que sobre las 14.30 horas fue avisado de que la víctima había sido sacada del agua y que estaba inconsciente.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Por ello, movilizó una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), otra del Soporte Vital Básico (SVB) y una ambulancia convencional. El equipo médico del SAMU realizó la reanimación cardiopulmonar avanzada al afectado, pero no hubo respuesta y acabó confirmando su fallecimiento, según detallan las mismas fuentes. Además, una mujer de 87 años fue trasladada por crisis de ansiedad en una ambulancia convencional a un centro de salud del municipio.

Los hechos se produjeron cuando la provincia de Alicante se encontraba en situación de alerta meteorológica por riesgo de intensas precipitaciones.

