El Manchester City y su afición se vuelcan con la familia del aficionado fallecido en Benidorm antes del partido frente al Villarreal Se han recaudado más de 29.000 libras para repatriar el cuerpo del hincha y ayudar a sus allegados a cubrir los costes del funeral

El Manchester City y su afición se han volcado con la familia del aficionado 'blue' fallecido en Benidorm antes del partido de Champions League frente al Villarreal. Guy Bradshaw, británico de 35 años y aficionado del conjunto de Pep Guardiola, había viajado a España para asistir a la cita de la Liga de Campeones, yendo a la localidad alicantina junto con un grupo de amigos como previa antes del encuentro de fútbol.

Según ha informado la BBC, el aficionado falleció repentinamente el martes por la mañana, unas horas antes del choque. La Policía de Greater Manchester colabora con la Policía Nacional en la investigación del fallecimiento del hincha británico.

Tras el partido el Manchester City lanzó un comunicado en sus redes sociales lamentando «profundamente» la muerte de Guy Bradshaw, «un aficionado del City que ha fallecido trágicamente en España antes del partido del club frente al Villarreal». Desde el conjunto 'blue' han enviado sus condolencias a amigos, familia y aficionados en «estos tiempos complicados». Un mensaje que también ha compartido el Vilarreal y que se ha llenado de muestras de cariño.

La familia, junto con sus amigos, ha lanzado un crowfunding para repatriar el cuerpo del fallecido. Publicado en la página GoFundMe, ya se han recaudado más de 29.000 libras de las 35.000 fijadas como objetivo para trasladar el cadáver, cubrir los gastos del funeral y brindar apoyo a su hija pequeña.

Uno de sus amigos cercanos e impulsor de la inciativa ha agradecido a todos «el increíble apoyo» y detalla que, en cuanto se alcance el objetivo, los fondos irán a parar al padre del aficionado fallecido, que se encargará de pagar los gastos para llevarlo de vuelta a Manchester.