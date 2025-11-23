'Caso Luxender': la última sombra de la burbuja inmobiliaria en Alicante La promotora que soñó con 1.500 viviendas en Serelles terminó convertida en un esqueleto urbano

La urbanización de Serelles, a los pies de la Sierra Mariola.

Alejandro Hernández Alicante Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:18

«El concurso de Luxender ha convertido el Derecho Concursal en un ejercicio de supervivencia». Con esas palabras, el magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante ha cerrado el caso que pone punto final a uno de los procesos más largos y simbólicos del derrumbe del ladrillo en la provincia de Alicante. No es solo una frase judicial: es el epitafio de una época en la que el urbanismo desbordó la razón y acabó ahogado en los tribunales.

El juez firma una sentencia de casi 300 páginas que desestima la reclamación de 52,4 millones de euros interpuesta por Artemisa Granatensis S.L., sociedad del mismo grupo. El fallo no sólo exime a los administradores concursales de responsabilidad, sino que reprocha a la parte actora su falta de buena fe procesal.

El magistrado invoca la doctrina de las «manos manchadas», al señalar que la demandante no puede beneficiarse de una conducta de la que también participó. Entre ambas empresas se acreditaron facturaciones cruzadas por más de 20 millones de euros y operaciones calificadas por la Agencia Tributaria como simuladas para obtener devoluciones de IVA.

Un esqueleto a los pies de Mariola

Durante casi dos décadas, el nombre de Luxender S.L. ha orbitado en los juzgados mercantiles como un recordatorio persistente de la burbuja que transformó -y después desangró- el paisaje económico de la provincia. La promotora, fundada en 1994, llegó a proyectar 1.500 viviendas en la partida de Serelles, en Alcoi, un ambicioso desarrollo a los pies de la Sierra de Mariola que debía convertirse en símbolo del nuevo urbanismo de calidad.

El plan comenzó con 500 viviendas unifamiliares, pero en 2008, con apenas medio centenar de casas levantadas o a medio edificar, la burbuja inmobiliaria estalló. La promotora alcoyana se declaró en concurso de acreedores y el sueño de Mariola se transformó en un esqueleto de calles vacías, grúas inmóviles y solares desiertos.

Hoy, solo unas pocas viviendas están terminadas y habitadas; el resto, consumidas por la maleza, siguen siendo la postal más elocuente del exceso.

Un laberinto judicial

En los tribunales, la historia no fue menos accidentada. 17 años de tramitación, diez administradores concursales, seis jueces y más de 50.000 folios de actuaciones dan forma a lo que el propio magistrado califica como una «monstruosidad procesal». A lo largo de este tiempo, Artemisa Granatensis S.L., filial del mismo grupo, llegó a reclamar 52,4 millones de euros a los administradores concursales por supuestos daños derivados de su gestión.

«Luxender no fue una víctima del sistema concursal, sino el eje de una arquitectura societaria drigida a proteger los intereses de su socio mayoritario» Magistrado del Juzado de lo Mercantil nª2 de Alicante

Esa frase, que trasciende el caso concreto, retrata la ingeniería financiera con la que muchas promotoras intentaron sobrevivir al desplome del ladrillo. La sentencia reconstruye una red de facturaciones cruzadas por más de 20 millones de euros entre Luxender y Artemisa, operaciones que -según detalla- sirvieron para simular créditos y generar devoluciones fiscales.

«La posición procesal de Artemisa se enfrenta al principio general según el cual nadie puede beneficiarse de su propia conducta ilícita o contraria a la buena fe», añade el juez.

Con la absolución dictada recientemente, Alicante archiva la última gran causa del ladrillo alicantino. El fallo no cambia la geografía de Serelles, pero sí su significado: aquellas parcelas vacías a los pies de Mariola ya no son solo el rastro de una crisis, sino el epílogo judicial de una época.

Después de 17 años, la historia de Luxender queda oficialmente archivada. Y con ella, una forma de entender el urbanismo, el riesgo y la riqueza que marcó a toda una generación en Alicante.