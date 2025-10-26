Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Aterrizaje del helicóptero.
Un hombre de 50 años sufre un infarto en Dénia y es evacuado en helicóptero

El desfibrilador municipal y la rápida actuación del Samu han sido claves para su recuperación inicial

Tere Compañy Martínez

Alicante

Domingo, 26 de octubre 2025, 17:19

Comenta

Un hombre de 50 años sufrió un infarto este sábado en las gradas de la pista de frontenis de Dénia. El suceso movilizó un amplio dispositivo sanitario y obligó a detener temporalmente la competición que se celebraba en la zona de la pista de atletismo

Servicios de emergencias. AD

.

Según fuentes municipales, los primeros auxilios se realizaron con el desfibrilador de las propias instalaciones deportivas, hasta la llegada de los equipos de emergencia. Dos ambulancias del Samu acudieron al lugar y consiguieron reanimar al afectado.

Posteriormente, y ante la gravedad de su estado, se solicitó un helicóptero medicalizado para su traslado urgente a un hospital de Valencia.

Para facilitar el aterrizaje, se paralizó la actividad deportiva en la zona.

todoalicante Un hombre de 50 años sufre un infarto en Dénia y es evacuado en helicóptero