Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia SAMU. TA

Fallece un hombre de 46 años tras ser atropellado por su propio tractor en Monòver

Los servicios de emergencia acudieron al lugar de los hechos sin que se puediera hacer nada para reanimarlo

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:23

Comenta

Monòver se ha visto conmocionada esta tarde tras el fallecimiento de un hombre de 46 años que ha sido atropellado por su propio tractor en circunstancias que aún se están investigando.

Sobre las 14 horas, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido el aviso del accidente. Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU), cuyo equipo sanitario solo ha podido confirmar la muerte del hombre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Planes de Navidad con niños en Alicante: todas las actividades para este fin de semana con sus horarios
  2. 2 Alicante se queda sin mesas para Navidad
  3. 3 Así emerge la Ciudad de la Justicia de Alicante: un imponente palacio de cristal que ya impresiona
  4. 4 ¿Qué leyendas del Hércules acuden este sábado al homenaje a Delibasic?
  5. 5 Así es el nuevo plan de choque de limpieza de Alicante: barrios afectados y nuevos medios
  6. 6 De Aspe a Barcelona: cae la infraestructura que lanzaba millones de llamadas y SMS al día para redes criminales
  7. 7 La lluvia llega a Alicante este domingo y amenaza la I Maratón Elche-Alicante
  8. 8 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  9. 9 El Hércules de Beto quiere romper en Tarragona su maleficio como visitante
  10. 10 Las cinco noticias más destacadas de este viernes 28 de noviembre en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Fallece un hombre de 46 años tras ser atropellado por su propio tractor en Monòver

Fallece un hombre de 46 años tras ser atropellado por su propio tractor en Monòver