Fallece un hombre de 46 años tras ser atropellado por su propio tractor en Monòver
Los servicios de emergencia acudieron al lugar de los hechos sin que se puediera hacer nada para reanimarlo
Alicante
Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:23
Monòver se ha visto conmocionada esta tarde tras el fallecimiento de un hombre de 46 años que ha sido atropellado por su propio tractor en circunstancias que aún se están investigando.
Sobre las 14 horas, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido el aviso del accidente. Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU), cuyo equipo sanitario solo ha podido confirmar la muerte del hombre.